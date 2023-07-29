Xe taxi bất ngờ lao sang làn ngược chiều, đâm trực diện 9 xe máy đang dừng đèn đỏ

Đời sống 29/07/2023 08:48

Tại hiện trường, các xe máy hư hỏng nặng, có chiếc bị bánh sau taxi cán qua. Vụ TNGT xảy ra vào giờ cao điểm khiến nút giao thông Vũ Lăng - Trường Chinh ùn ứ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 29/7, Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng cho biết đã có nhiều người bị thương, trong đó 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu sau vụ xe taxi gây tai nạn tại nút giao thông Vũ Lăng - Trường Chinh (P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu từ Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng), vào lúc 18 giờ 30 ngày 28/7, xe taxi BS 43E - 020.83 chạy trên đường Vũ Lăng về hướng đường Trường Chinh. Khi đến nút giao thông ngã 3 đường Vũ Lăng - Trường Chinh (P.An Khê) thì chiếc taxi nêu trên bất ngờ chạy sang phải, lao vào phần đường ngược chiều của đường Trường Chinh và tông trực diện 9 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, khiến nhiều người bị thương.

Xe taxi bất ngờ lao sang làn ngược chiều, đâm trực diện 9 xe máy đang dừng đèn đỏ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn xe taxi lao qua phần đường ngược chiều đâm trực diện vào 9 xe máy đang dừng đèn đỏ

 

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tại hiện trường, các xe máy hư hỏng nặng, có chiếc bị bánh sau taxi cán qua. Vụ TNGT xảy ra vào giờ cao điểm khiến nút giao thông Vũ Lăng - Trường Chinh ùn ứ.

Theo Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng, 2 người bị thương nặng trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu là ông Nguyễn Văn T (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hồng P (34 tuổi), một số người khác bị thương nhẹ. Người điều khiển chiếc taxi là tài xế Nguyễn Thanh T (37 tuổi).

Xe taxi bất ngờ lao sang làn ngược chiều, đâm trực diện 9 xe máy đang dừng đèn đỏ - Ảnh 2
Theo Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng, 2 người bị thương nặng trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu là ông Nguyễn Văn T (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hồng P (34 tuổi), một số người khác bị thương nhẹ

Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế T, kết quả không vi phạm.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do chiếc taxi gặp trục trặc kỹ thuật hoặc tay lái của tài xế có vấn đề - cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

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Vụ tai nạn khiến 1 hành khách trên xe taxi tử vong tại chỗ, 4 người khác (chưa rõ danh tính) bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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