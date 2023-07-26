Vụ tai nạn khiến 1 hành khách trên xe taxi tử vong tại chỗ, 4 người khác (chưa rõ danh tính) bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 26/7, trên tuyến quốc lộ 12C, đoạn qua tổ dân phố Tây Yên (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thời điểm trên, ô tô hiệu Kia Soluto di chuyển trên quốc lộ 12C, theo hướng từ quốc lộ 1 xuống cảng Vũng Áng, Kỳ Anh, khi đi đến địa bàn thuộc tổ dân phố Tây Yên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe taxi 5 chỗ và ô tô hiệu Peugeot 2008.

Cả 3 ô tô này đều mang biển kiểm soát Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn khiến chị Lê Thị H. (hành khách trên xe taxi) tử vong tại chỗ, 4 người khác (chưa rõ danh tính) bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, thời điểm trên, xe ô tô BKS 38A-312.xx di chuyển trên quốc lộ 12C theo hướng quốc lộ 1 xuống cảng Vũng Áng, xe ô tô BKS 38E-003.xx chạy theo hướng ngược lại. Xe ô tô BKS 38A-407.xx chưa rõ hướng di chuyển...

Vụ tai nạn khiến 1 hành khách trên xe taxi tử vong - Ảnh: VietNamNet

Vụ tai nạn khiến 3 ô tô hư hỏng nặng, trong đó xe BKS 38A - 407.xx bị biến dạng phần đầu và phần hông, xe taxi hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh đã đến hiện trường, lập biên bản vụ việc, điều tra nguyên nhân tai nạn.

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng, 3 người thương vong Ngày 3/7, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) thông tin vụ tai nạn liên hoàn gần vòng xoay giữa 3 xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

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