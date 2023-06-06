Sáng 6/6, chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều qua 5/6. Căn nhà cấp 4 của gia đình nạn nhân bao trùm một màu tang tóc bởi những tiếng khóc đau thương đến xé lòng.

Dẫn tin từ VTC News, tại thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), sáng 6/6, chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều qua 5/6. Căn nhà cấp bốn đã cũ của gia đình anh Nguyễn Quang Hòa (35 tuổi, một trong 3 nạn nhân) bao trùm một màu tang tóc bởi những tiếng khóc đau thương đến xé lòng. Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Quang Hòa bao trùm màu tang tóc - Ảnh: VTC News Nhìn 3 chiếc quan tài nằm song song, ông Nguyễn Xuân Hùy (71 tuổi, cha của anh Hòa) khóc cạn nước mắt, hết đứng rồi ngồi nhìn thi thể các con và cháu. Với ông Hùy, có lẽ mất mát này không thể nào hình dung nổi.

Ông Hùy cho biết, mọi thứ dường như đảo lộn chỉ sau một cuộc điện thoại báo tin dữ. Vợ ông sau khi hay biết tin các con và cháu mất thì đã ngất lịm đi vì không tin vào sự thật. "Khoảng tầm 17h, gia đình tôi nhận được điện thoại báo là vợ chồng con trai gặp nạn ở cách nhà gần 1 km. Ngay khi nghe tin, vợ tôi đã ngất đi vì không tin vào tai mình. Tôi để bà nhà gửi cho hàng xóm còn mình ngay lập tức chạy vào hiện trường. Trên đường đi tôi luôn cầu nguyện thông tin vừa nghe được không phải là sự thật song khi qua đến nơi, tôi như chết lặng khi thấy thi thể các con và cháu. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không thôi ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng ấy. Con trai, con dâu và cháu của tôi nằm bất động dưới nền đường. Cảnh tượng đó quá kinh khủng đối với tôi”, trích lời ông Hùy kể lại, theo VTC News đưa tin.

Người thân khóc ngất bên linh cửu của 3 nạn nhân xấu số - Ảnh: VTC News Trong tiếng nấc, bà Hạnh (mẹ anh Hòa) đôi mắt đờ đi như người mất hồn vì thương con tiếc cháu. Bà Hạnh cho biết, anh Hòa và chị Kiều nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề nông, ai thuê đi đâu thì đi đó, chăm chỉ làm lụng để kiếm đồng ra đồng vào nuôi 4 người con ăn học. Bà Hạnh thần ra, lấy vạt áo lau vội dòng nước mắt, kể với VTC News: “Hai vợ chồng chúng thương yêu nhau lắm, lấy nhau và đã có với nhau 4 đứa con. Cuộc sống nhiều vất vả nhưng hai đứa ít khi mới có lời qua tiếng lại với nhau. Cháu N. mới ngày hôm qua vẫn ở chơi bên tôi, quây quần đấm lưng bóp vai cho bà thế mà bây giờ…”. Lãnh đạo địa phương cũng như người thân, hàng xóm đến thắp hương chia buồn với gia đình - Ảnh: VTC News Hàng xóm, bạn bè mắt cũng không thôi ngấn lệ khi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hòa. Hai vợ chồng anh luôn được hàng xóm thương cảm vì sống hiền lành. Chị Ngô Thị Trà Giang (hàng xóm) cho biết chị Kiều là người rất chịu thương chịu khó và sống chan hòa với làng xóm:"Kiều nó tội lắm, đi mua bơ, mua đồng nát, đi làm phục vụ nhà hàng theo thời vụ để kiếm tiền lo cho 4 con nhỏ. Thật sự khi hay tin vợ chồng Kiều bị tai nạn, tôi không thể tin nổi. Người tốt như nó sao lại ra đi sớm như vậy!" - chị Giang nghẹn ngào, theo VTC News đưa tin. Dẫn tin từ Báo Giao Thông, chiều 5/6, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, tai nạn xảy ra vào lúc 16h45, trên Tỉnh lộ 663 đoạn qua xã Ia Phìn, Chư Prông (Gia Lai). Hiện trường cứu hộ vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai - Ảnh: Báo Giao Thông Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 81H - 010.45 do anh Hoàng Xuân Tài (SN 1970 trú tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku) điều khiển đi từ hướng Bàu Cạn về thị trấn Chư Prông đã va chạm với xe mô tô đi ngược chiều BKS 81B2 - 783.37 (trên xe có 3 người) và ô tô bán tải BKS 81C - 148.74. Vụ tai nạn xảy ra vào cuối giờ chiều khiến cả đoạn đường bị ùn tắc - Ảnh: Báo Giao Thông Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư huyện uỷ Chư Prông cho biết, vụ TNGT liên hoàn xảy ra khiến 3 người đi trên mô tô tử vong tại chỗ. Trong đó, có 2 người lớn và 1 trẻ em.

Tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra tại tỉnh Gia Lai khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong, trong đó có 1 trẻ em.

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