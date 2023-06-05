Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra tại tỉnh Gia Lai khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong, trong đó có 1 trẻ em.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, chiều 5/6, lãnh đạo UBND xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ba người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong, gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 5/6, tại dốc Hoàng Yên (thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và một xe máy. Sau va chạm, cả ba người đi trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giải xa vào cuối giờ chiều khiến cả đoạn đường bị ùn tắc - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ Báo Giao Thông, vào thời điểm trên, xe tải BKS 81H - 010.45 đó anh H.X.T, SN 1970 trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku điều khiển đi từ hướng Bàu Cạn về thị trấn Chư Prông đã va chạm với xe mô tô đi ngược chiều BKS 81B2 - 78337 (trên xe có 3 người) và ô tô bán tải BKS 81C - 148.74.

Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư huyện uỷ Chư Prông cho biết, vụ TNGT liên hoàn xảy ra khiến 2 người lớn và 1 trẻ em tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, 3 nạn nhân là người thân trong một gia đình.

Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương xuống hiện trường để nắm thông tin và chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

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