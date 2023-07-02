Hà Nội: 3 xe buýt tông liên hoàn khi người dân vẫn còn đang ngồi trên xe

Vụ tai nạn khiến 3 xe buýt hư hỏng, người dân ngồi trên xe hoảng loạn.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 2/7, khu vực trước cửa nhà số 426 đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến 3 chiếc xe buýt bị hư hỏng. Ba xe này có 2 xe của hãng Hanoibus và 1 xe của Bảo Yến Bus.

3 xe buýt đâm vào nhau khi vẫn còn hành khách ngồi ở trên xe. - Ảnh: VTC News

Theo người dân chứng kiến sự việc, thời điểm xảy ra tai nạn, xe buýt mang BKS 29B-207.XX chạy tuyến 62, lộ trình từ Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín dừng để đón, trả khách thì bị xe buýt mang BKS 29F-029.XX chạy tuyến 57 đâm vào đuôi xe.

Tiếp đó, xe buýt mang BKS 29F-002.XX đang lưu thông cùng chiều đâm vào xe buýt chạy tuyến 57. Cú va chạm mạnh khiến hành khách trên 3 xe buýt trên hốt hoảng.

Xe buýt tuyến 01 bị vỡ kính lái sau vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VOV, tại hiện trường, cả 3 xe đều bị hư hỏng, phần kính lái và kính tại đuôi xe bị vỡ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn trên đường Quang Trung - Ảnh: VOV

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 10 điều tra, làm rõ.

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