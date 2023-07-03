TP.HCM: Tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng, 3 người thương vong

Đời sống 03/07/2023 10:57

Ngày 3/7, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) thông tin vụ tai nạn liên hoàn gần vòng xoay giữa 3 xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 1h30 ngày 3/6, anh N.M.N (23 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) chạy xe Winner biển số 59F2-018... trên đường Võ Chí Công hướng từ Phú Hữu về Khu công nghệ cao. Khi gần đến vòng xoay Liên Phường (thuộc P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức) thì va chạm với một người đàn ông chạy xe máy hiệu Wave biển số 51F7-349... do anh N.V.K (22 tuổi, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) điều khiển.

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng, 3 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn cách vòng xoay Liên Phường khoảng 200m - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau cú va chạm mạnh, khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường nằm bất tỉnh. Sau đó, chiếc xe máy hiệu Airblade biển số 74D1-087... do anh N.M.V (28 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng ngược lại không kịp xử lý nên tông trúng anh N. đang nằm dưới đường. 

Vụ tai nạn làm nam thanh niên đi xe Winner chết tại chỗ, người đàn ông đi xe Wave bị thương được đưa vào bệnh viện, còn người đi xe Air Blade bị nhẹ.

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng, 3 người thương vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, hiện trường vụ tai nạn vắng người qua lại, cả 3 xe liên quan trong vụ va chạm nằm chắn hết làn đường xe máy.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức và Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái có mặt điều tiết giao thông. Đồng thời, phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn.

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng, 3 người thương vong - Ảnh 3
TP.HCM: Tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng, 3 người thương vong - Ảnh 4
Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Đến 4h30 cùng ngày (3/6), thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Xe chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa, 2 người tử vong thương tâm

Xe chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa, 2 người tử vong thương tâm

Đây là vụ tai nạn thứ 2 xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Nha Trang kể từ khi tuyến đường này đi vào hoạt động chính thức.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn liên hoàn tử vong tại chỗ TNGT

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 6 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 6 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ