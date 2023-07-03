Ngày 3/7, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) thông tin vụ tai nạn liên hoàn gần vòng xoay giữa 3 xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 1h30 ngày 3/6, anh N.M.N (23 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) chạy xe Winner biển số 59F2-018... trên đường Võ Chí Công hướng từ Phú Hữu về Khu công nghệ cao. Khi gần đến vòng xoay Liên Phường (thuộc P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức) thì va chạm với một người đàn ông chạy xe máy hiệu Wave biển số 51F7-349... do anh N.V.K (22 tuổi, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn cách vòng xoay Liên Phường khoảng 200m - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau cú va chạm mạnh, khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường nằm bất tỉnh. Sau đó, chiếc xe máy hiệu Airblade biển số 74D1-087... do anh N.M.V (28 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng ngược lại không kịp xử lý nên tông trúng anh N. đang nằm dưới đường.

Vụ tai nạn làm nam thanh niên đi xe Winner chết tại chỗ, người đàn ông đi xe Wave bị thương được đưa vào bệnh viện, còn người đi xe Air Blade bị nhẹ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, hiện trường vụ tai nạn vắng người qua lại, cả 3 xe liên quan trong vụ va chạm nằm chắn hết làn đường xe máy.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức và Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái có mặt điều tiết giao thông. Đồng thời, phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Đến 4h30 cùng ngày (3/6), thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Xe chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa, 2 người tử vong thương tâm Đây là vụ tai nạn thứ 2 xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Nha Trang kể từ khi tuyến đường này đi vào hoạt động chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tai-nan-lien-hoan-luc-rang-sang-3-nguoi-thuong-vong-598114.html