Xe chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa, 2 người tử vong thương tâm

Đời sống 03/07/2023 09:50

Đây là vụ tai nạn thứ 2 xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Nha Trang kể từ khi tuyến đường này đi vào hoạt động chính thức.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 3/7, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên cao tốc Cam Lâm – Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, tại khu vực điểm đầu cao tốc Cam Lâm – Nha Trang cách xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh không xa, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách chở 1 đoàn từ thiện và xe tải.

Xe chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa, 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Theo đó, chiếc xe khách chở một đoàn người đi từ thiện từ TP HCM đến Quảng Ngãi. Khi xe khách di chuyển đến gần khu vực điểm đầu cao tốc Cam Lâm – Nha Trang thì bất ngờ mất lái, tông mạnh vào xe tải chạy cùng chiều.

Sau khi va chạm, đầu chiếc xe khách bị biến dạng. Tại hiện trường, phần kính xe vỡ nát, khung sắt xe khách gãy nứt do va chạm mạnh với xe tải.

Nhiều người trên xe khách may mắn thoát chết lao ra bên ngoài và hỗ trợ những người còn kẹt lại bên trong xe khách. Vụ tai nạn nói trên đã khiến 2 người bị chết, nhiều người bị thương.

Xe chở đoàn từ thiện gặp tai nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa, 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 2
Chiếc xe khách hư hại nặng, 2 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Vụ tai nạn vào rạng sáng 3/7 là vụ việc thứ 2 xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Nha Trang kể từ khi tuyến đường này đi vào hoạt động chính thức.

Dẫn tin từ VietNamNet, cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49km, khởi công tháng 9/2021, tổng đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này được khánh thành ngày 18/6. Trước đó, rạng sáng 24/6, ô tô 5 chỗ chạy trên cao tốc này cũng xảy ra va chạm, khiến 3 người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương.

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