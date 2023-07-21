Cú đâm tạo tiếng động rất mạnh. Một cô gái văng ra mép đường. Hai cô gái còn lại bị kéo lê cùng xe máy khoảng 10 m. Người dân xung quanh đã đưa các nạn nhân từ gầm ôtô ra ngoài đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 20/7 tại quốc lộ 6, đoạn qua xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 7 chỗ mang BKS 29A-003.xx (chưa rõ người điều khiển) chạy trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Hòa Bình và xe máy chở 3 thiếu nữ đi chiều ngược lại.

Hiện các nạn nhân Nguyễn Thị T. (SN 2007), em Đào Thị Trà M. (SN 2005) và em Nguyễn Thị Thanh T. (SN 2006, cả ba cùng ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận tin báo, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Chương Mỹ đã xuống hiện trường, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nguồn tin từ VnExpress, một nhân chứng cho biết, tài xế khoảng 40 tuổi xuống xe trong trạng thái hoảng loạn, có mùi rượu và nhanh chóng rời đi.

Rất đông người dân chứng kiến sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường, ôtô bảy chỗ vỡ nát phần đầu, nằm ở lề đường. Đầu xe máy vỡ vụn, một phần nằm dưới gầm ôtô. Mảnh vỡ, vết máu vương vãi.

Đến 23h, công an xã Đông Phương Yên cho biết vẫn chưa xác định được danh tính tài xế.

Chiếc xe máy nằm dưới gầm ô tô - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc lộ 6 nối Thủ đô với Tây Bắc, đi qua bốn địa phương là Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. Đoạn qua Hà Nội chỉ khoảng 7 m, mặt đường gồ ghề, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Cuối năm 2022, TP Hà Nội đã khởi công mở rộng đoạn đường này lên 50-60 m, dự kiến hoàn thành năm 2027.