Xử lý hai thanh niên lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ dẫn đường cho xe cứu thương

Đời sống 16/06/2023 18:02

Hai thanh niên tự ý dẫn đường cho xe cứu thương tỉnh khác vì nghĩ tài xế xe cứu thương không rành đường.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, ngày 16/6/2023 cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã xử phạt hành chính hai thanh niên lạng lách, đánh võng để dẫn đường cho xe cứu thương trái quy định pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh 2 thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, dùng đèn hiệu, còi hú inh ỏi để dẫn đường cho xe cứu thương. 

Theo clip ghi lại, 2 xe máy vượt đèn đỏ, lạng lách, chạy trên đường với tốc độ cao phía trước xe cứu thương, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao. 

Nhiều người dân đi đường bức xúc trước hành động của các thanh niên này vì xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu đã là xe ưu tiên, việc các thanh niên này tự ý "mở đường" trái quy định pháp luật, rất dễ gây TNGT. Giao thông tại Đà Nẵng khá thông thoáng nên phải cần người mở đường.

Xử lý hai thanh niên lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ dẫn đường cho xe cứu thương - Ảnh 1
CSGT Đà Nẵng làm việc với 2 thanh niên tự ý vượt đèn đỏ dẫn đường cho xe cứu thương - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, hai thanh niên vi phạm là T.L.A. (SN 2004, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe máy BKS 74L1-354.04 và L.N.T. (SN 2000, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe BKS 59K1-234.10.

Các thanh niên khai nhận mục đích của việc dẫn đường cho xe cứu thương là tình nguyện do thấy xe cứu thương ở tỉnh khác đến không biết đường đến các bệnh viện ở Đà Nẵng nên đã tự ý dẫn đoàn, nhằm cấp cứu người bệnh được nhanh chóng, kịp thời.

Tuy nhiên, sau khi nghe cán bộ CSGT phân tích, các thanh niên này đã nhận thức rõ được hành vi của mình vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Những thanh niên này cũng cam kết không tái phạm.

 

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