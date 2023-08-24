Đánh lái tránh đèn đỏ, tài xế xa tải tông nữ du khách tử vong tại chỗ

Đời sống 24/08/2023 06:10

Lê Văn Định (36 tuổi, trú Quảng Nam) tông nữ du khách tử vong tại nút giao Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 23/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Định (36 tuổi, trú Quảng Nam) về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Định là tài xế xe tải tông nữ du khách tử vong tại nút giao Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) vào sáng 7/8.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường và sau đó áp dụng biện pháp tạm giữ Định. Quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Định để điều tra và quyết định được Viện KSND đồng cấp phê chuẩn.

 

Đánh lái tránh đèn đỏ, tài xế xa tải tông nữ du khách tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 10 giờ ngày 7/8, Định chạy xe tải BKS 43C-151.xx trên đường Võ Nguyên Giáp hướng quận Ngũ Hành Sơn - Sơn Trà.

 

Khi đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có tín hiệu đèn đỏ nhưng Định không dừng lại.

Tài xế này bất ngờ đánh lái, cho xe đi vòng vào bãi đỗ xe bên phải nút giao để tránh đèn thì va chạm với xe máy BKS 15H1-057.xx do chị B.T.H. (quê Hải Dương) chạy cùng chiều bên phải.

Va chạm khiến chị H. và xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán ngang người. Nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

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Từ khóa:   tin nóng tin moi tai nạn giao thông

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