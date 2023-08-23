Bàng hoàng phát hiện 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở Khánh Hòa

Đời sống 23/08/2023 16:00

Lãnh đạo UBND xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 23/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch UBND xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 23/8, người dân phát hiện dấu hiệu bất thường ở nhà riêng ông H.X.H. (52 tuổi) nên đến kiểm tra. Tại đây, hàng xóm phát hiện ông H. nằm thoi thóp nên lập tức hô hoán, báo lực lượng chức năng. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường phát hiện vợ của ông H. và 3 người con gái đã chết.

Ông H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Bàng hoàng phát hiện 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở Khánh Hòa - Ảnh 1
 4 mẹ con trong một gia đình ở Khánh Hòa tử vong tại nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo xã Cam An Nam, con gái lớn của ông H. đang học đại học tại Huế, người con nhỏ nhất học trung học cơ sở.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa căn nhà để điều tra sự việc.

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