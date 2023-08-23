Sáng ngày 23/8, có khoảng 20 người nhà của bà Đ đến Trung tâm y tế huyện tìm Ban giám đốc. Ngay sau đó, Công an huyện và UBND thị trấn Phước Long đã kịp thời có mặt vận động và đảm bảo được tình hình trật tự.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 23/8, UBND huyện Phước Long cho biết, bà Trần Thị Đ, nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế huyện đã uống thuốc tự tử vào chiều 22/8, tại buồng khám nha của Trung tâm y tế huyện này, nhưng được phát hiện kịp thời. Sau đó, bà Đ được chuyển đến Khoa cấp cứu của Trung tâm y tế huyện để cứu chữa. Hiện tại, sức khoẻ của bà đã ổn định và đang được theo dõi tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, về tình hình sức khoẻ của bà Đ cũng như tình hình an ninh trật tự, UBND huyện Phước Long nhận định còn diễn biến phức tạp, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng huyện theo dõi, nắm chặt tình hình để có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở Trung tâm y tế huyện này.

Sức khỏe nữ nhân viên Trung tâm y tế huyện Phúc Long đã ổn định - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nguyên nhân bà Đ có hành động trên là do bức xúc trước Quyết định phân công nhiệm vụ mới của Giám đốc Trung tâm y tế đối với bà.

Vào ngày 21/8, Huyện uỷ Phước Long có nhận đơn tố cáo của bà Đ, tố cáo Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phước Long, cho rằng giám đốc đã có hành vi "cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo". Bà Đ còn tố cáo một số người khác đã tiếp tay để giám đốc làm việc này với bà. Hiện, Huyện uỷ Phước Long đã giao cho Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo này.

Một tài khỏan facebook đang livetream vụ việc - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, khi uống thuốc tự tử, bà Đ đã phát trực tiếp lên mạng xã hội phát biểu của mình, với nội dung sẽ tự tử vào thứ 2, ngày 21/8/2023, tại Phòng khám nha, nơi bà đã làm việc khoảng 3 năm qua.

Bà Đ cho rằng, chuyên môn của mình là nha, nhưng không có nói lý do gì cả mà Ban giám đốc điều động bà về phòng tổ chức. Bà nói rằng đã cố đấu tranh, phản biện nhưng không được ghi nhận. Đường cùng bà sẽ tự tử để biểu lộ thái độ phản đối sự điều động này. Sau đó, vào ngày 22/8, bà đã uống thuốc tự tử và được mọi người cứu kịp.