Vụ hai nữ sinh ở Điện Biên bị xe tải cán tử vong khi đi khai giảng về: Tài xế không chú ý quan sát, chuyển hướng không an toàn

Đời sống 06/09/2023 11:54

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông là do tài xế xe tải không chú ý quan sát, chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn dẫn tới va chạm với xe máy điện chở hai nữ sinh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 6/9, thông tin từ Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với tài xế Nguyễn Văn Quân (SN 1985, trú tại tổ dân phố 4, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ). Tài xế Quân là người điều khiển xe tải gây tai nạn khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông là do tài xế xe tải không chú ý quan sát, chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn dẫn tới va chạm với xe máy điện chở 2 nữ sinh.

Vụ hai nữ sinh ở Điện Biên bị xe tải cán tử vong khi đi khai giảng về: Tài xế không chú ý quan sát, chuyển hướng không an toàn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin thêm về vụ việc, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 5/9, một lãnh đạo UBND phường Thanh Bình (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xác nhận trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn gần bến xe Điện Biên cũ, giáp ranh với phường Thanh Trường) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai nữ học sinh tử vong.

Theo vị này, vụ tai nạn xảy ra lúc gần 11h sáng 5/9 trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải và xe máy điện đi cùng chiều.

Trong quá trình chiếc xe ô tô tải rẽ phải đã xảy ra va chạm với xe máy điện, đè lên hai nữ học sinh. 

Vụ hai nữ sinh ở Điện Biên bị xe tải cán tử vong khi đi khai giảng về: Tài xế không chú ý quan sát, chuyển hướng không an toàn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hậu quả làm cả hai nữ học sinh tử vong. Các nạn nhân được xác định là em L.T.P.T. và em L.T.T., (cùng 14 tuổi, ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

"Hai em vừa đi dự khai giảng về thì gặp tai nạn giao thông khiến cả hai tử vong, nguyên nhân một phần do tài xế xe tải chủ quan, chạy ẩu" - lãnh đạo phường Thanh Bình nói với báo Tuổi Trẻ

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thương tâm: Hai nữ sinh cấp 3 bị xe tải cán tử vong khi đi khai giảng về, chưa xác định được danh tính

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Hai nữ sinh tử vong hiện chưa xác định được danh tính do bị dập nát phần đầu, không mặc đồng phục nhà trường. Một số người dân tại hiện trường cho biết các cháu vừa đi khai giảng năm học mới về thì xảy ra tai nạn thương tâm.

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