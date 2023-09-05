Trong lúc đọc diễn văn trong lễ khai giảng năm học mới (2023 - 2024), thầy L. - hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp bị đột quỵ tử vong.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, trưa 5-9, ông Lê Phước Hậu - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp - xác nhận thông tin hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim bị đột quỵ trong lúc đọc diễn văn khai giảng sáng cùng ngày.

Theo ông Hậu, sáng 5-9, thầy T.V.L. đang đọc diễn văn khai giảng năm học mới thì bất ngờ bị đột quỵ, ngã xuống ngay tại sân lễ.

Thầy L. được được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chẩn đoán ban đầu thầy Lai tử vong do đột quỵ.

Trường THPT Tràm Chim nơi thầy L. công tác. Ảnh: Báo Thanh Niên.

"Bác sĩ xác định thầy L. đã ngưng tim, cơ thể tím tái, nghi do đột quỵ. Hiện thầy L. đã mất, thi thể đã được đưa về gia đình lo hậu sự", ông Hậu nói.

Theo UBND H.Tam Nông, thầy Lai vừa khám sức khỏe định kỳ hồi tuần trước, sức khỏe bình thường. Thầy có trình độ thạc sĩ toán học, vào ngành giáo dục làm công tác giảng dạy từ năm 1999 đến nay _ Báo Thanh Niên đưa tin.

Thầy Lai từng làm Hiệu trưởng Trường THCS THPT Hòa Bình, sau đó chuyển công tác về làm Hiệu phó Trường THPT Tràm Chim từ tháng 7.2019. Đến tháng 5.2022, thầy được Sở GD-ĐT Đồng Tháp bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim.

Sau khi thầy L. bị đột quỵ, lễ khai giảng của nhà trường cũng tạm dừng.

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