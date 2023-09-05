Nhà chức trách cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình lửa từ điếu thuốc châm vào khiến nhiều quả bóng bay cùng lúc bị nổ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 5/9, bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận sự việc 7 học sinh ở Trường tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú bị bỏng do nổ bóng bay trong buổi sáng khai giảng năm học mới 2023-2024. Theo bà Khuyên cho biết, ngay sau lễ khai giảng năm học mới xong, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định nhận được tin báo từ Ban Giám hiệu Trường tiểu học Yên Phú về việc tại trường xảy ra vụ nổ bóng bay, làm bảy em học sinh bị bỏng ở tay.

Các em học sinh được nhanh chóng đưa đi sơ cứu sau khi vụ nổ bóng bay - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo báo cáo ban đầu của Ban Giám hiệu Trường tiểu học Yên Phú, sau phần lễ khai giảng, các thầy cô giáo của Trường tiểu học Yên Phú đã thả khoảng 20 quả bóng bay. Trong lúc các thầy cô giáo đang thả bóng bay, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để lấy bóng. Lúc này có một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình châm lửa từ điếu thuốc vào quả bóng bay gây nổ. Sau đó nhiều quả bóng trong chùm bóng bay phát nổ làm 7 học sinh bị bỏng, đa số bị bỏng ở tay.

Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - Ảnh: Báo Tiền Phong Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định đã đưa 7 học sinh bị bỏng đến Bệnh viện Đa khoa Yên Định để cấp cứu, chăm sóc, chữa trị vết bỏng - bà Nguyễn Thị Khuyên cho biết thêm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Theo thông tin từ VnExpress, sáng 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới. Các trường được quán triệt tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm trong thời gian khoảng 30-45 phút. Một học sinh bị bỏng được phụ huynh đưa ra khỏi sân trường sau vụ nổ bóng bay sáng 5/9 - Ảnh: VnExpress Trang trí và thả bóng bay là hình ảnh quen thuộc trong lễ khai giảng nhiều năm qua. Tuy nhiên, cũng có nơi yêu cầu các trường học không thả bóng bay khai giảng, như Đà Nẵng. Theo các bác sĩ, loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng, bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì? Theo các chuyên gia, bóng bay phát nổ gây bỏng, thương tích cho nhiều người không phải là hiếm gặp, mà rất phổ biến. Cần giữ bóng tránh xa lửa để đề phòng cháy nổ nguy hiểm.

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