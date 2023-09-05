Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ bóng bay ngày khai giảng ở Thanh Hóa khiến 7 em học sinh bị thương

Đời sống 05/09/2023 14:05

Nhà chức trách cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình lửa từ điếu thuốc châm vào khiến nhiều quả bóng bay cùng lúc bị nổ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 5/9, bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận sự việc 7 học sinh ở Trường tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú bị bỏng do nổ bóng bay trong buổi sáng khai giảng năm học mới 2023-2024.

Theo bà Khuyên cho biết, ngay sau lễ khai giảng năm học mới xong, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định nhận được tin báo từ Ban Giám hiệu Trường tiểu học Yên Phú về việc tại trường xảy ra vụ nổ bóng bay, làm bảy em học sinh bị bỏng ở tay.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ bóng bay ngày khai giảng ở Thanh Hóa khiến 7 em học sinh bị thương - Ảnh 1
Các em học sinh được nhanh chóng đưa đi sơ cứu sau khi vụ nổ bóng bay - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo báo cáo ban đầu của Ban Giám hiệu Trường tiểu học Yên Phú, sau phần lễ khai giảng, các thầy cô giáo của Trường tiểu học Yên Phú đã thả khoảng 20 quả bóng bay.

Trong lúc các thầy cô giáo đang thả bóng bay, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để lấy bóng. Lúc này có một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình châm lửa từ điếu thuốc vào quả bóng bay gây nổ. Sau đó nhiều quả bóng trong chùm bóng bay phát nổ làm 7 học sinh bị bỏng, đa số bị bỏng ở tay.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ bóng bay ngày khai giảng ở Thanh Hóa khiến 7 em học sinh bị thương - Ảnh 2
Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định đã đưa 7 học sinh bị bỏng đến Bệnh viện Đa khoa Yên Định để cấp cứu, chăm sóc, chữa trị vết bỏng - bà Nguyễn Thị Khuyên cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới. Các trường được quán triệt tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm trong thời gian khoảng 30-45 phút.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ bóng bay ngày khai giảng ở Thanh Hóa khiến 7 em học sinh bị thương - Ảnh 3
Một học sinh bị bỏng được phụ huynh đưa ra khỏi sân trường sau vụ nổ bóng bay sáng 5/9 - Ảnh: VnExpress

Trang trí và thả bóng bay là hình ảnh quen thuộc trong lễ khai giảng nhiều năm qua. Tuy nhiên, cũng có nơi yêu cầu các trường học không thả bóng bay khai giảng, như Đà Nẵng.

Theo các bác sĩ, loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng, bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì?

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì?

Theo các chuyên gia, bóng bay phát nổ gây bỏng, thương tích cho nhiều người không phải là hiếm gặp, mà rất phổ biến. Cần giữ bóng tránh xa lửa để đề phòng cháy nổ nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ bóng bay nguyên nhân ban đầu khai giảng 2023-2024

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 40 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích