Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì?

Đời sống 05/09/2023 13:52

Theo các chuyên gia, bóng bay phát nổ gây bỏng, thương tích cho nhiều người không phải là hiếm gặp, mà rất phổ biến. Cần giữ bóng tránh xa lửa để đề phòng cháy nổ nguy hiểm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong ngày khai giảng 5/9, tại một trường học (ở Thanh Hóa) đã xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị thương.

Cụ thể, vụ nổ bóng bay xảy ra tại Trường tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 5/9, trong buổi lễ khai giảng, một chùm bóng bay (dùng để thả lên trời sau buổi lễ khai giảng) đã bất ngờ phát nổ khiến 7 học sinh bị bỏng ở tay.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1
Học sinh bị thương được đưa đi sơ cứu - Ảnh: Báo Lao Động

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các em học sinh bị thương đã nhanh chóng được thầy cô và phụ huynh đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, băng bó vết thương.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo nhà trường tập trung lo cho các em học sinh bị thương, cụ thể về sự việc sẽ có báo cáo sau.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 2
Vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị thương - Ảnh: Báo Lao Động

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo Dân Trí, theo các chuyên gia, bóng bay phát nổ gây bỏng, thương tích cho nhiều người không phải là hiếm gặp, mà rất phổ biến.

Trước đó vài năm, ngay tại Hà Nội đã từng xảy ra vụ nổ chùm bóng bay trang trí trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người bị bỏng.

Sự việc xảy ra khi gia đình tổ chức sinh nhật cho người bà 70 tuổi. Gia đình đã mua chùm bóng kép 20 quả lớn và 20 quả nhỏ lồng trong nhau để trang trí.

Sau bữa tiệc sinh nhật, mọi người gom bóng lại để mang về cho trẻ em chơi. Khi một vài người đang gỡ chùm bóng ra khỏi túi bóng thì bóng bay phát nổ, cháy chùm lên mặt, tay của người đang gỡ bóng.

Có trường hợp tai nạn nổ bóng xảy ra khi đưa chùm bóng từ sảnh chính vào một phòng nhỏ không có cửa sổ, nóng hơn phòng ở ngoài sảnh chính. Vừa qua cửa thì chùm bóng phát nổ, khiến người cầm bóng bị cháy xém tóc, mặt và tay.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 3
Một trường hợp bỏng do nổ bóng bay - Ảnh: Báo Dân Trí

BS Nguyễn Thống, nguyên Trưởng khoa Bỏng (BV Xanh Pôn) cho biết, tai nạn bỏng do nổ bóng bay không phải hiếm gặp, nên ông không khuyến khích mọi người chơi với bóng bơm khí, đặc biệt là trẻ em.

Bởi bóng bơm khí không chỉ có nguy cơ nổ khi gần lửa, mà việc cọ xát giữa những trái bóng trong một chùm bóng to cũng có thể gây nổ. Khi thay đổi môi trường, như lấy bóng từ túi đựng ra; cho bóng vào phòng kín, ô tô… đều có khả năng gây nổ, với áp lực mạnh.

Bỏng do nổ bóng bay thường không gây bỏng sâu, nhưng lại gây bỏng rộng vùng mặt, tay, cổ… ảnh hưởng đến thẩm mỹ, để lại di chứng biến đổi sắc tố trên da, chỗ đen, chỗ thâm, chỗ trắng loang lổ. Cũng có những bệnh nhân cơ địa sẹo lồi, bỏng sâu gây sẹo lồi co dính.

Vì thế, chuyên gia không khuyến khích cho trẻ em chơi bóng bay bơm khí. Khi sử dụng để trang trí cần thận trọng, nên sử dụng lượng nhỏ để nếu không may xảy ra cọ sát, nổ sẽ không gây tác động mạnh.

Cũng không nên đưa bóng bay bơm khí vào ô tô, thang máy, phòng kín, nhiệt độ phòng nóng. Cần giữ bóng tránh xa lửa phòng cháy nổ nguy hiểm.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến 7 học sinh tiểu học nhập viện

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến 7 học sinh tiểu học nhập viện

Vụ việc nêu trên xảy ra tại Trường Tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

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