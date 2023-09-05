Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh cấp 3 bị cán tử vong tại chỗ, xe máy điện bị kéo lê một đoạn khoảng 3m.

Theo thông tin từ VOV, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h50’ sáng nay tại khu vực đường đất thuộc phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ. Thời điểm này xe tải mang biển kiếm soát 27C-05894 xảy ra va chạm với xe máy điện biển số 27-MĐ1 02349.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hai nữ sinh tử vong hiện chưa xác định được danh tính do bị dập nát phần đầu, không mặc đồng phục nhà trường. Một số người dân tại hiện trường cho biết các cháu vừa đi khai giảng năm học mới về thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng nay (5/9), khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2023-2024.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, lễ khai giảng ngày 5/9 sẽ được tổ chức ngắn gọn, tùy theo từng cấp học sẽ có chương trình, đặc thù riêng.

Chương trình khai giảng ở thành phố này có 2 phần: Phần lễ ngắn gọn và phần hội đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh trong ngày đầu năm học mới.

Tại Hà Nội, chia sẻ với báo Dân trí trước thềm khai giảng, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, đơn vị này quán triệt, các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng trang trọng, tiết kiệm, đặc biệt quan tâm đến học sinh yếu thế, học sinh khó khăn, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn không được tới lớp.

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục Thủ đô, vấn đề lạm thu trong trường học luôn gây bức xúc cho cha mẹ phụ huynh.

Vì thế, Sở luôn có chỉ đạo rõ ràng, đồng thời quán triệt rõ trách nhiệm trước tiên thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Học sinh Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) trong ngày khai giảng - Ảnh: Báo Dân Trí

Không riêng Hà Nội, TPHCM, nhiều tỉnh thành cũng yêu cầu khai giảng ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh đầu năm học mới.

Năm nay, Hải Phòng tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, chương trình sẽ diễn ra không quá 35 phút, gồm 2 phần lễ và hội.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu khai giảng tổ chức ngắn gọn, trang trọng, tổ chức tiết kiệm, đảm bảo phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh mỗi cấp học.

Tương tự các địa phương khác như Vĩnh Phúc, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum... thống nhất lễ khai giảng ngắn gọn, đảm bảo trang trọng, thiết thực, có ý nghĩa và tuyệt đối an toàn.