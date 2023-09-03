Theo lãnh đạo Công an H.Tuy Phong, phải có kết luận về giám định thương tật của cơ quan giám định và thiệt hại vật chất do vụ tai nạn mới có cơ sở để xem xét có xử lý hình sự người cha (là tài xế chính) hay không. Cũng theo Công an H.Tuy Phong, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra đã tiến hành test nồng độ cồn và ma túy, nhưng "tài xế" 16 tuổi không vi phạm.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, liên quan vụ tai nạn giao thông do người chỉ mới 16 tuổi lái ô tô tông hàng loạt xe máy tại chốt đèn đỏ trên QL1, xã Vĩnh Hảo (H.Tuy Phong, Bình Thuận) hôm 2.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định thiệt hại vật chất, giám định thương tật người bị thương, để xem xét trách nhiệm đối với người cha đã giao xe cho con trai mới 16 tuổi điều khiển.

Thời điểm này, Nguyễn Chí Hào (16 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) điều khiển ô tô con BKS 60A-668.00 lưu thông hướng Bình Thuận đi Ninh Thuận, đã tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước.

Theo Dân Việt đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6h34 ngày 2/9 tại Km 1604 + 750, khu vực tín hiệu đèn giao thông dẫn vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cú tông mạnh làm 5 người đi xe máy bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Ô tô và các xe máy bị hư hỏng.

Vụ tai nạn làm 1 người dân trú ở TT.Liên Hương (H.Tuy Phong) bị thương nặng, 4 người còn lại bị thương nhẹ, 5 chiếc xe máy và ô tô 4 chỗ bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Chí Hào điều khiển ô tô không chú ý quan sát, gây tai nạn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện tài xế Hào có nồng độ cồn và ma tuý.

Toàn bộ vụ tai nạn được camera của xe đi theo chiều ngược lại ghi lại. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, đèn đỏ đang ở giây thứ 26, lúc này ô tô tránh xe tải cùng chiều phía trước nên lao sang phần đường xe máy đang dừng.

Chiếc ô tô con trong vụ tai nạn đang bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo một luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận, nếu cơ quan điều tra chứng minh được người cha giao xe cho con trai mới 16 tuổi (chưa đủ tuổi để được cấp giấy phép lái xe) điều khiển ô tô gây tai nạn dẫn đến thương tích cho nạn nhân (1 người bị thương tích với tỷ lệ 61% trở lên, hoặc 2 người bị thương tích tỷ lệ 61% đến 121%), hoặc gây thiệt hại về tài sản trên 100 triệu đồng thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo điều 264 bộ luật Hình sự năm 2015, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ _ Thanh Niên đưa tin.

Vụ tai nạn giao thông này đang được Công an H.Tuy Phong thụ lý điều tra.