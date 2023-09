Theo báo Thanh Niên đưa tin, liên quan vụ tai nạn giao thông do người chỉ mới 16 tuổi lái ô tô tông hàng loạt xe máy tại chốt đèn đỏ trên QL1, xã Vĩnh Hảo (H.Tuy Phong, Bình Thuận) hôm 2.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định thiệt hại vật chất, giám định thương tật người bị thương, để xem xét trách nhiệm đối với người cha đã giao xe cho con trai mới 16 tuổi điều khiển.

Theo lãnh đạo Công an H.Tuy Phong, phải có kết luận về giám định thương tật của cơ quan giám định và thiệt hại vật chất do vụ tai nạn mới có cơ sở để xem xét có xử lý hình sự người cha (là tài xế chính) hay không. Cũng theo Công an H.Tuy Phong, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra đã tiến hành test nồng độ cồn và ma túy, nhưng "tài xế" 16 tuổi không vi phạm.