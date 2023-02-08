Để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu...rồi đi chơi, nam sinh khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm

Đời sống 08/02/2023 20:30

Chiều 8/2, người dân đi qua cầu Chợ Cầu (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một tờ giấy và đôi dép đặt trên thành cầu nên đã lập tức đi tìm kiếm.

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 8/2, người dân đi qua cầu Chợ Cầu (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phát hiện tờ giấy ghi lời xin lỗi cha mẹ cùng đôi dép. Khi đến gần xem, người dân thấy trên tờ giấy có ghi dòng chữ "con xin lỗi cha mẹ, ký tên Hoàng Văn Canh Dần". Nhiều người nghĩ nạn nhân đã nhảy cầu tự tử nên báo công an và lập tức tỏa đi tìm kiếm.

Để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu...rồi đi chơi, nam sinh khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm - Ảnh 1
Tờ giấy ghi lời xin lỗi cha mẹ và đôi dép để lại trên cầu khiến nhiều người nghĩ nạn nhân đã nhảy cầu tự tử.

Theo lời khai của người dân, sau khi phát hiện đôi dép và tờ giấy nhưng nhìn ngó xung quanh không thấy ai nên nghi ngờ nạn nhân này nhảy cầu tự tử lên lập tức tìm kiếm xung quanh đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Hưng Trung để giúp đỡ tìm kiếm.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân cung cấp, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Cả trăm người dân sống ở khu vực lân cận cũng đã đến hỗ trợ tìm kiếm khu vực dưới chân cầu, khu vực dòng sông và xung quanh cầu.

Để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu...rồi đi chơi, nam sinh khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm - Ảnh 2
Rất đông người dân đến tìm kiếm nạn nhân

Công an lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Trong quá trình tìm kiếm, người dân đã nhờ một số nhà dân xung quanh phát lại camera an ninh để kiểm tra điều gì đã xảy ra với nạn nhân.

Để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu...rồi đi chơi, nam sinh khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm - Ảnh 3
Trích xuất camera an ninh phát hiện cháu bé này không nhảy cầu mà chỉ dọa gia đình và đánh lừa mọi người.

Qua đoạn video từ camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 14h16' chiều 8/2, một nhóm 3 học sinh đi xe đạp điện đến cầu Chợ Cầu. Sau khi đứng chơi một lúc, nhóm này đặt tờ giấy và đôi dép lại rồi lập tức phóng xe bỏ đi.

Từ thông tin quan trọng này, lực lượng công an xã và người thân cháu bé lập tức đi tìm kiếm. Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, lực lượng công an xã và người dân đã tìm thấy nhóm 3 cháu bé này đang chơi ở khu vực làng khác trên địa bàn xã. Công an xã sau đó đã đưa các cháu về bàn giao lại cho gia đình.

Để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu...rồi đi chơi, nam sinh khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm - Ảnh 4
Hiện công an đã tìm thấy và đưa cháu bé về bàn giao cho gia đình.

Khi trích xuất camera an ninh phát hiện cháu bé này không nhảy cầu mà chỉ dọa gia đình và đánh lừa mọi người. Được biết, cháu bé viết tờ giấy và đặt đôi dép lại trên cầu để đánh lừa mọi người như một vụ nhảy cầu là Hoàng Văn Canh Dần (SN 2010, trú xóm 9A, xã Hưng Trung).

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Hưng Trung cho biết, ban đầu sự việc đã khiến người dân hốt hoảng đi tìm. Khi biết đây chỉ là trò đùa người dân vừa mừng cho gia đình cháu bé, vừa lo vừa bực.

Để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu...rồi đi chơi, nam sinh khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm - Ảnh 5
Nam sinh để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu rồi... đi chơi khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm

Hiện công an đã tìm thấy và đưa cháu bé về bàn giao cho gia đình.

"Cháu bé này rất nghịch ngợm. Hiện công an xã đã tìm thấy và đưa cháu về cho gia đình dạy dỗ", ông Hải nói và cho biết, mục đích của cháu bé viết giấy đặt lại trên cầu như một vụ tự tử là để dọa gia đình và bố mẹ.

 

Diễn biến MỚI về vụ cô gái tay cầm 2 con dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân

Diễn biến MỚI về vụ cô gái tay cầm 2 con dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân

Vào chiều 8/2, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã có những thông tin mới về vụ cô gái 2 tay cầm 2 dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin mới cập nhật tin cập nhất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong