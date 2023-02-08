Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 8/2, tại cổng trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 8/2, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (Công an TP Biên Hoà) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe đưa rước cán tử vong bé gái lớp 3.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ, xe buýt đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 tới trường tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà (Đồng Nai) chở học sinh từ nhà cô giáo đến trường Tiểu học Hà Huy Giáp để học buổi chiều, trên xe có bé Q.C (học sinh lớp 3/18). Trên xe đưa rước không có cô giáo, không có phụ xe.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khi đến cổng trường các em nhỏ xuống xe ô tô thì tài xế cho xe lùi để quay đầu xe. Lúc này bé C đi sau cùng nên khi xe lùi bước xuống đường bị ngã, bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe đưa rước nằm gần quay ngang đường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình lùi, xe buýt đã cán vào 1 bé gái lớp 3. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nhận được tin dữ, mẹ bé C đến hiện trường nhìn thấy con đã gào khóc thảm thiết. Nhiều phụ huynh có con em học trong trường biết tin cũng chạy đến hiện trường nhìn cảnh đau lòng đã không kìm nổi nước mắt.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ

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