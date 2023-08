Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bán vé số nằm chết trong công viên tại thị trấn Tầm Vu.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào trưa ngày 8/2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân N. M.Tr (37 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Cơ quan chức năng nghi đây là vụ án mạng.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một số dân địa phương đi tập thể dục ngang qua công viên huyện thuộc khóm 23, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành phát hiện có một phụ nữ nằm bất động. Khi họ đến gần mới biết người này đã tử vong, trên đầu có vết thương, máu trên vạt áo đã khô.

Nạn nhân N. M.Tr (37 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) tử vong với vết thương trên đầu - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an huyện Châu Thành nhận tin báo, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kiểm tra túi xách cá nhân, công an xác định nạn nhân là chị M. Tr (37 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo) bán vé số dạo hàng ngày ở địa bàn trung tâm huyện.

Ngoài ra, nhiều người dân cho biết, đêm 7/2, thị trấn Tầm Vu tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại đây, nhiều người nhìn thấy chị Tr cầm vé số đi bán chỗ đông người.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Công an nhân dân

Trích xuất camera khu vực nơi nạn nhân tử vong ghi nhận hình ảnh, một phụ nữ nhân dạng giống chị Tr. bị nam thanh niên cầm hung khí tấn công gục xuống thềm công viên. Ngay sau đó thanh niên này lên xe máy bỏ chạy.

Công an huyện Châu Thành đang phối hợp truy tìm nghi phạm, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Khởi tố người đàn ông 65 tuổi húc CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy tại Vĩnh Phúc VKSND huyện Vĩnh Tường đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Cao Văn Lý (65 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-mot-nguoi-phu-nu-ban-ve-so-tu-vong-trong-cong-vien-o-long-an-553826.html