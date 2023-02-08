Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn trên biển Đà Nẵng do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá

Xã hội 08/02/2023 16:41

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa ngày 8/2 lực lượng Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng và thợ lặn đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Huy Hoàng.

Theo thông tin từ VOV, vào trưa ngày 8/2, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng và thợ lặn đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Huy Hoàng bị mắc kẹt trong buồng máy tàu cá bị chìm do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá trước đó.

Thi thể ngư dân đã được Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đưa vào Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Hàn, Đồn Biên phòng Sơn Trà để tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn trên biển Đà Nẵng do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá - Ảnh 1
Tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Huy Hoàng bị nạn trên biển - Ảnh: VOV

Trước đó, theo báo Công an nhân dân, từ khoảng 22h40’  đêm 7/2, ông Lê Văn Hên (42 tuổi, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá kéo lưới đơn QNg 41464) trình báo tàu cá của ông gặp tai nạn trên biển. Cụ thể, trong đêm 7/2 tàu QNg 41464 đang trên đường chạy đến cảng cá Đà Nẵng để bán cá, đến đoạn phao số 0 đã bất ngờ va chạm với tàu hàng Mai Dương 126.

Hậu quả, tàu cá bị phá nước, sau 10 phút thì chìm hẳn. Lúc này, trên tàu có ông Hên và thuyền viên Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ngay khi tai nạn xảy ra, ông Hên may mắn được tàu cá hoạt động gần đó cứu nạn, đưa vào bờ chăm sóc y tế trong đêm. Riêng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng mặc dù đã được tàu Mai Dương 126 cùng các tàu cá trong khu vực nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện vẫn mất tích.  Theo ông Hên, nhiều khả năng ngư dân Hoàng bị mắc kẹt trong ca bin của tàu chìm.

Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn trên biển Đà Nẵng do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá - Ảnh 2
Thuyền trưởng Lê Văn Hên được tàu cá BĐ 40455 hoạt động gần đó cứu nạn, đưa vào bờ trong đêm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng điều động xuồng cao tốc với 10 cán bộ chiến sĩ đi tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi và đêm tối gây khó khăn nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và tàu QNg 92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, tàu hàng Mai Dương 126 có 9 thuyền viên của Công ty TNHH Hàng hải An Phúc (TP Hải Phòng) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng.  Tại thời điểm xảy ra tai nạn hàng hải, tàu đang hành trình từ Vũng Tàu đi Đà Nẵng. 

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