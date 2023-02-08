Diễn biến MỚI về vụ cô gái tay cầm 2 con dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân

Xã hội 08/02/2023 16:51

Vào chiều 8/2, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã có những thông tin mới về vụ cô gái 2 tay cầm 2 dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ cư dân ở chung cư Le Grand Jardin (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) bị tố nhiều biểu hiện bất bình thường, chiều 8/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết chị P.T.H.Y. đã được đưa đi điều trị.

Bên cạnh đó, chị Y. được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) để theo dõi, điều trị. Đối với người mẹ già bị bệnh nặng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên đã liên hệ được với gia đình bà cụ ở Thái Bình và sẽ sớm đưa bà về quê để người thân chăm sóc.

Diễn biến MỚI về vụ cô gái tay cầm 2 con dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân - Ảnh 1
Chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Đời sống và xã hội, vào ngày 6/2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của cư dân chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), tố cáo việc bị một người hàng xóm, nghi có vấn đề về tâm thần, thường xuyên chửi bới, đe dọa.

 

Nội dung bài đăng cho biết, đầu năm 2022, người phụ nữ tên P.T.H.Y. chuyển về sống tại một căn hộ ở tầng 9, tòa nhà L3, chung cư trên. Khi đó, những cư dân ở các căn xung quanh thường xuyên thấy những biểu hiện lạ của chị Y. như la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới hàng xóm, nghi ngờ những người xung quanh hãm hại.

Diễn biến MỚI về vụ cô gái tay cầm 2 con dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân - Ảnh 2
Hình ảnh chị Y. cầm 2 dao đi dọc hành lang đe dọa mọi người trong chung cư - Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Tháng 11/2022, từ hình ảnh camera giám sát, họ phát hiện chị Y. cầm 2 con dao đi dọc hành lang. Sau khi vào nhà, chị Y. ném dao từ trong ra ngoài khu vực đi lại chung. Gần đây nhất, người phụ nữ này còn cầm dao chửi bới, đe dọa hàng xóm.

Theo Công an quận Long Biên, chị Y. có hoàn cảnh éo le, mẹ bị tai biến nặng, nằm một chỗ, bố đã qua đời từ năm 2015. Người phụ nữ này có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn trên biển Đà Nẵng do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá

Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn trên biển Đà Nẵng do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa ngày 8/2 lực lượng Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng và thợ lặn đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Huy Hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ cô gái 2 tay cầm 2 dao đe dọa tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?