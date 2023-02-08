Vào chiều 8/2, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã có những thông tin mới về vụ cô gái 2 tay cầm 2 dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ cư dân ở chung cư Le Grand Jardin (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) bị tố nhiều biểu hiện bất bình thường, chiều 8/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết chị P.T.H.Y. đã được đưa đi điều trị. Bên cạnh đó, chị Y. được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) để theo dõi, điều trị. Đối với người mẹ già bị bệnh nặng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên đã liên hệ được với gia đình bà cụ ở Thái Bình và sẽ sớm đưa bà về quê để người thân chăm sóc.

Chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ báo Đời sống và xã hội, vào ngày 6/2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của cư dân chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), tố cáo việc bị một người hàng xóm, nghi có vấn đề về tâm thần, thường xuyên chửi bới, đe dọa.

Nội dung bài đăng cho biết, đầu năm 2022, người phụ nữ tên P.T.H.Y. chuyển về sống tại một căn hộ ở tầng 9, tòa nhà L3, chung cư trên. Khi đó, những cư dân ở các căn xung quanh thường xuyên thấy những biểu hiện lạ của chị Y. như la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới hàng xóm, nghi ngờ những người xung quanh hãm hại. Hình ảnh chị Y. cầm 2 dao đi dọc hành lang đe dọa mọi người trong chung cư - Ảnh: Ảnh chụp màn hình Tháng 11/2022, từ hình ảnh camera giám sát, họ phát hiện chị Y. cầm 2 con dao đi dọc hành lang. Sau khi vào nhà, chị Y. ném dao từ trong ra ngoài khu vực đi lại chung. Gần đây nhất, người phụ nữ này còn cầm dao chửi bới, đe dọa hàng xóm. Theo Công an quận Long Biên, chị Y. có hoàn cảnh éo le, mẹ bị tai biến nặng, nằm một chỗ, bố đã qua đời từ năm 2015. Người phụ nữ này có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn trên biển Đà Nẵng do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa ngày 8/2 lực lượng Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng và thợ lặn đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Huy Hoàng.

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