Ngày 6/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình thông tin việc 4 tàu cá của địa phương bị chìm do dông lốc, nhiều ngư dân bị mất tích.

Theo thông tin từ VTC News, Chi cục Thủy sản Quảng Bình cho biết, có 4 tàu cá địa phương bị chìm, mất liên lạc trên biển. Cơ quan chức năng đang phối hợp để tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Cụ thể vào đêm 3/5, tàu cá QB 98614-TS, của ông Phan Thanh Hùng, trú thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị mất liên lạc trên biển, trên tàu có 5 thuyền viên. Cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích tàu cá này và các thuyền viên.

Tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng đang trên đường làm công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm những ngư dân mất tích - Ảnh: Báo Dân trí

Cũng trong đêm 3/5, tàu cá QB.93712-TS do ông Phạm Văn Trung (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng, ra khơi đánh bắt hải sản, trên tàu có 7 thành viên sau đó gặp nạn bị chìm. 7 thuyền viên trên tàu may mắn được tàu cá QB.92101- TS do ông Nguyễn Văn Sửu (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cứu vớt), sức khỏe bình thường.

Trước đó vào, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14h ngày 2/5, một tàu cá Quảng Bình khác mang số hiệu QB 92699 TS, do ông Nguyễn Đức Trung, trú huyện Bố Trạch (Quảng Bình) làm chủ cũng chìm trên biển. 1 thuyền viên trên tàu được tàu cá địa phương cứu sống, 6 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Ông Lê Ngọc Linh, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình, cho hay, thông qua người nhà, cơ quan chức năng nắm bắt được các tàu bị tai nạn là do lốc xoáy.

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích 11 ngư dân mất tích trên biển.

