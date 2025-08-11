Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 167 kg trên biển khiến nhiều người không khỏi sửng sốt

Trong clip, người dân đã rất sửng sốt khi chứng kiến nhóm đàn ông khiêng con cá mú khổng lồ nặng tới 167 kg, đã được các ngư dân bắt được ở ngoài khơi bờ biển Philippines. Nó có thể mang lại cho những người đánh cá biển tới 84.700 Peso (39 triệu đồng) sau khi bán.

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

