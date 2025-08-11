Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đang xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 23h30 ngày 10/8, Công an phường tiếp nhận tin báo của gia đình em N.P.T.N.H (SN 2013, trú Tổ dân phố 13, phường Phan Thiết) về việc em H bị nhóm bạn đánh hội đồng gây thương tích 2 hôm trước.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 8/8, em H. nhận lời hẹn của một người bạn tên H.N. (SN 2012, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy) đến khu vực đất trống tại hẻm đường Lâm Hồng Long thuộc Tổ dân phố 29, phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn trong nhóm bạn với nhau.

Khi vừa đến điểm hẹn thì H. bị H.N. cùng nhóm bạn 4 người bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh tới tấp vào người.

Ngoài ra, còn 6 thiếu niên khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đứng xem cổ vũ. Trong lúc nhóm này đánh em N.H. thì có người hô hoán "Công an đến" nên cả nhóm bỏ chạy. Riêng em H. về nhà báo với gia đình là bị tai nạn giao thông, nên gia đình đưa lên bệnh viện An Phước để khám chữa bệnh.

Camera ghi lại cảnh bé gái bị nhóm bạn đánh hội đồng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến ngày 10/8, phát hiện thấy trên mạng xã hội có lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên đang hành hung con mình nên gia đình đưa em H. đến Công an phường trình báo vụ việc.

Truy tố, sắp đưa ra xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Hiện Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp gia đình em N.H. thu thập các tài liệu có liên quan, đồng thời tổ chức lực lượng truy xét, tìm số đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

