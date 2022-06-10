Vinamilk đầu tư phát triển các giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sức khỏe

Theo báo cáo đầu năm 2020 của Nielsen, người tiêu dùng Việt Nam xem sức khỏe là mối quan tâm số 1 với mức cao nhất trên toàn cầu (48%, tăng 4% so với quý IV/2019). Đặc biệt, sau những đợt dịch bệnh bùng phát, mọi cá nhân đều có sự nhìn nhận và đánh giá lại về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, tăng cường miễn dịch cũng như tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng hiệu quả để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Đây cũng là những nội dung được quan tâm trao đổi trong buổi Hội thảo có chủ đề “Sữa, sản phẩm sữa với tăng cường sức khỏe , phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam” trong sự kiện Triển lãm quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa tại Việt Nam lần thứ 3 với sự đồng hành của Công ty cổ phần sữa Việt Nam ( Vinamilk ).

Trong khuôn khổ của hội thảo, TS. BS Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với miễn dịch của trẻ. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu cùng chỉ ra sữa non và lợi khuẩn đều là những giải pháp hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho bé, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hiểu được vấn đề này, không chỉ mới đây mà xuyên suốt 46 năm hình thành và phát triển, Vinamilk đã luôn không ngừng nghiên cứu và tiên phong ứng dụng các đột phá dinh dưỡng mới vào các sản phẩm dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đặc biệt, nhằm cung cấp giải pháp dinh dưỡng giúp tăng cường miễn dịch, nâng cao sức khỏe cho các đối tượng luôn được quan tâm và chăm sóc nhất, trẻ em và người cao tuổi, thời gian qua, Vinamilk đã cho ra mắt dòng sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk ColosGold dành cho trẻ nhỏ và Kenko Haru dành cho người cao tuổi.

TS. BS Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương trình bày về việc tăng cường miễn dịch cho trẻ bằng sữa non và lợi khuẩn

Không chỉ có trẻ nhỏ là đối tượng được chú ý, người cao tuổi với những thay đổi về thể chất do tuổi tác cũng là đối tượng được đặc biệt quan tâm.

TS.BS. Vũ Thị Thanh - Trưởng phòng dinh dưỡng điều trị - Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng – Bệnh viện Bạch Mai cũng chia sẻ việc bổ sung dưỡng chất Fucoidan từ tảo nâu giúp hỗ trợ miễn dịch cho người cao tuổi và các bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục góp phần cải thiện sức khỏe, gia tăng tuổi thọ và chất lượng sống.

TS.BS. Vũ Thị Thanh - Trưởng phòng dinh dưỡng điều trị - Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng - BV Bạch Mai chia sẻ về lợi ích của Fucoidan từ tảo nâu, giúp cải thiện sức khỏe.

Cùng đồng hành tại Hội thảo “Sữa, sản phẩm sữa với tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam”, bên cạnh việc cung cấp nhiều thông tin giá trị về sức khỏe đến người tham dự, Vinamilk tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ngành sữa, hướng đến phát triển bền vững và cam kết đồng hành trong sứ mệnh nâng cao sức khoẻ của hàng triệu gia đình Việt, vì một Việt Nam khoẻ mạnh vươn cao.

Bà Phạm Thị Nhung, Giám đốc Marketing ngành hàng Vinamilk cho biết: “Các sản phẩm sữa bột của Vinamilk luôn có được sự ủng hộ, tin dùng của người tiêu dùng trong và ngoài nước liên tục nhiều năm. Điều này chính là động lực để Vinamilk tiếp tục đầu tư phát triển những sản phẩm dinh dưỡng với chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng, đem lại giá trị cộng thêm cho người sử dụng, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành. Đó chính là cam kết của Vinamilk trong việc đồng hành cùng sự phát triển của các thế hệ người Việt.”

Các sản phẩm sữa bột của Vinamilk được người tiêu dùng tin tưởng chọn mua vì giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu ở mọi lứa tuổi.

Vinamilk CoslosGold 3 giúp mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA tự nhiên tăng lên 8 lần Theo các nghiên cứu lâm sàng, sản phẩm Vinamilk ColosGold 3 bổ sung sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ cùng chất xơ hòa tan HMO, FOS, probiotic Bifidobacterium, BB-12TM và HUMAN MILK PROBIOTIC (HMP) – Lactobacillus fermentum CECT5716 được phân lập từ sữa mẹ, mang lại hiệu quả tích cực trên trẻ em (24 -59 tháng tuổi) sau 6 tháng sử dụng.(1) Đặc biệt Vinamilk ColosGold 3 được nghiên cứu giúp giảm tỷ lệ tiêu chảy và nhiễm trùng hô hấp ở trẻ, đồng thời giúp tăng lượng kháng thể IgA tự nhiên trong cơ thể trẻ. Theo đó, cơ thể có mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA trong huyết thanh ở nhóm can thiệp (uống Vinamilk ColosGold 3) là 40 mg/lít, trong khi chỉ số này ở nhóm chứng (không uống Vinamilk ColosGold 3) chỉ là 5 mg/lít – mức chênh lệch 8 lần, có ý nghĩa thống kê, tạo nền tảng cho hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ phát triển tốt.