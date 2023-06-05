Tiết lộ 6 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột, chị em nên bổ sung vào bữa ăn hằng ngày

Thực phẩm lên men là nguồn cung cấp các vi sinh vật, vi khuẩn như lactic. Đây là một lợi khuẩn rất cần thiết cho hệ tiêu hóa nói chung và đường ruột nói riêng. Chúng bám vào niêm mạc đường tiêu hóa và cạnh tranh với các loại vi khuẩn khác, từ đó kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh khác.

Trong thực phẩm lên men chứa không nhỏ hàm lượng chất probiotics giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại tại dạ dày và đại tràng. Bên cạnh đó, thực phẩm lên men cón giúp cân bằng các hoạt động đường ruột giúp người thường xuyên sử dụng thực phẩm lên men phòng ngừa các triệu chứng táo bón, tiêu chảy hay rối loạn tiêu hóa.

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Bảo vệ chống lại chứng xơ vữa động mạch và bệnh tim

Chế phẩm sinh học trong thực phẩm lên men giúp tim của bạn khỏe mạnh bằng cách giảm hấp thụ cholesterol trong ruột. Điều này làm giảm nguy cơ cao huyết áp và xơ vữa động mạch, hoặc sự tích tụ cholesterol trong động mạch. Lợi ích giảm cholesterol của thực phẩm lên men có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh chuyển hóa.

Chứa chất chống oxy hóa

Thực phẩm lên men rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là dưa chua, kim chi muối,... Khi được tiêu thụ thường xuyên, các chất chống oxy hóa trong những loại thực phẩm này sẽ giúp chống lại vi khuẩn và vi trùng gây bệnh.

Một số thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột

Kefir

Kefir là một thức uống lên men trông giống như sữa chua loãng. Kefir được làm bằng nguyên liệu sữa, men và vi khuẩn lành mạnh. Nghiên cứu cho thấy, các chế phẩm sinh học trong Kefir nuôi sống các vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh vật đường ruột. Nó cũng có khả năng ức chế một số chủng vi khuẩn, nấm và giúp điều hòa lượng đường trong máu.

Kefir cung cấp các chất dinh dưỡng như: vitamin B12, magiê, biotin, folate, enzyme và men vi sinh. Đồng thời cũng là một nguồn dinh dưỡng phong phú hỗ trợ sức khỏe của xương như canxi và vitamin K2.

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Sữa chua

Sữa chua là một loại thực phẩm lên men rất tốt cho sức khỏe, nó được làm từ sữa đã được lên men bởi các lợi khuẩn như axit lactic và bifidobacteria. Việc ăn sữa chua có thể giúp cải thiện sức khỏe xương khớp và cân bằng chỉ số huyết áp, giúp giảm tiêu chảy và các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS) ở trẻ em.

Bên cạnh đó, vì trong sữa chua có lợi khuẩn axit lactic nên nó còn rất phù hợp đối với những người không dung nạp đường sữa (lactose). Ngoài ra, sữa chua còn chứa men vi sinh sống probiotic nên rất có lợi cho đường tiêu hóa, vì thế sữa chua là một nguồn cung cấp men vi sinh tốt cho sức khỏe.

Kombucha

Kombucha là thức uống lên men làm từ trà đen và đường (đường mía, trái cây hoặc mật ong). Nó chứa một nhóm vi khuẩn và nấm men và lên men sau khi kết hợp với đường.

Kombucha không chỉ có lợi ích như những loại trà thông thường mà chúng còn giàu men vi sinh có thể tiêu diệt vi khuẩn có hại. Loại trà này rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại.

Ảnh minh họa: Internet

Miso

Miso là một loại gia vị có nguồn gốc từ Nhật Bản, được làm từ đậu nành, muối và một số loại nấm (koji) lên men, chúng thường được sử dụng trong súp miso và là một món ăn sáng phổ biến ở Nhật Bản. Trong miso có chứa protein và chất xơ tốt, chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin K, mangan và đồng.

Một nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy rằng, quá trình lên men đậu nành có thể giải phóng các peptide có lợi - là các axit amin giúp điều chỉnh các chức năng của cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và ung thư, chống nhiễm trùng và hạ huyết áp.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ thường xuyên miso cũng được cho là giúp giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trung niên và nguy cơ đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo

Giấm táo là một loại giấm làm từ hỗn hợp nước và táo lên men. Ở giai đoạn đầu đường trong táo sẽ được lên men thành rượu, tiếp tục ngâm thì rượu sẽ kết hợp với táo để trở thành giấm.

Axit axetic trong giấm táo bao gồm axit lactic và vi khuẩn, ngoài ra malic và xitric là những thành phần tạo vị chua cho giấm táo. Giấm táo có chứa một số lợi khuẩn có tác dụng hỗ trợ chức năng đường ruột, cải thiện quá trình trao đổi chất , giảm tích tụ chất béo trong cơ thể.

Kim chi Hàn Quốc

Là một món ăn lên men nổi tiếng, được làm từ cải thảo và các loại rau củ khác như cà rốt, tỏi, hành lá và ớt bột để tạo vị cay nhưng có thể bạn vẫn chưa biết rằng trong kim chi có chứa vi khuẩn axit lactic Lactobacillus cũng như các lợi khuẩn axit lactic khác rất có lợi cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, kim chi được làm từ bắp cải hay cải thảo nên cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe như vitamin K, vitamin B2 và sắt.