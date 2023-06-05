7 tác dụng tuyệt vời của đậu bắp mà ít ai biết, được ví là 'nhân sâm xanh' cực kỳ tốt cho sức khỏe

Không phải ngẫu nhiên, đậu bắp lại được ví như 'nhân sâm xanh', bởi nó mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe.

Quả đậu bắp được biết đến là một loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao và ngày càng được nhiều người lựa chọn vào thực đơn hàng ngày. Có thể dùng đậu bắp để chế biến đa dạng các món nướng, canh chua, xào, hấp. Nhiều người không thích đậu bắp vì chất nhớt của nó nhưng ít ai biết được loại quả mát lành này có cực nhiều công dụng đối với sức khỏe .

Đậu bắp chứa ít calo nhưng lại nhiều chất dinh dưỡng. Trong 50g đậu bắp chứa 4mg natri, 2g chất xơ, 1g đường, 1g protein, 13% lượng vitamin C cần thiết trong ngày, 3% canxi và 7% vitamin A. Đặc biệt, loại quả này không chứa chất béo.

Đậu bắp phòng ngừa ung thư

Chất chống oxy hóa là các hợp chất tự nhiên giúp cơ thể chống lại gốc tự do - phân tử gây hại cho tế bào. Các gốc tự do có thể gây ra sự mất cân bằng oxy hóa, cuối cùng dẫn đến ung thư.

Đậu bắp cũng chứa loại protein gây ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người.

Đậu bắp chứa các chất chống oxy hóa polyphenol, gồm vitamin A và C. Đậu bắp cũng chứa loại protein gọi là lectin có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người. Các nghiên cứu sử dụng hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng có tác dụng ức chế đến 65% sự phát triển của tế bào ung thư vú. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để có bằng chứng chắc chắn về đặc tính ngăn ngừa ung thư của đậu bắp.

Đậu bắp tốt cho tim và não

Chất nhầy trong đậu bắp liên kết với cholesterol trong quá trình tiêu hóa và đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể.

Hợp chất polyphenol tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ do cục máu đông. Hợp chất này cũng giúp giảm thiểu tác hại của các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng có lợi cho não bộ vì chúng giúp giảm quá trình viêm ở não.

Chất nhầy trong đậu bắp liên kết với cholesterol trong quá trình tiêu hóa và đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần trên chuột cho thấy, chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo nhưng thêm bột đậu bắp có mức cholesterol thấp hơn chuột không ăn bột đậu bắp.

Loại bỏ lượng cholesterol xấu

Bản chất của đậu bắp là loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, nên có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể một cách hữu hiệu. Ngoài ra, sử dụng đậu bắp thường xuyên cũng giúp bảo vệ hệ tim mạch khỏi những triệu chứng hay mắc phải về tim mạch.

Giảm triệu chứng hen suyễn

Đậu bắp giúp cải thiện tình trạng hô hấp, đặc biệt là hen suyễn.

Trong đậu bắp có chứa hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao. Loại vitamin này có liên quan đến khả năng giảm bớt các vấn đề về đường hô hấp như hen suyễn. Do đó, khi dùng đậu bắp thì bạn sẽ đỡ khó chịu hơn với các triệu chứng hen, đồng thời giảm khả năng bị hen suyễn.

Làm đẹp da

Đậu bắp cũng là nguyên liệu được nhiều chị em phụ nữ yêu thích lựa chọn để cải thiện sức khỏe của làn da. Những chất chống oxy hóa trong đậu bắp giúp thanh lọc máu, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và các bệnh ngoài da, mang đến một làn da chắc khỏe và hồng hào.

Cải thiện sinh lý nam giới

Không chỉ giúp các chị em có làn da đẹp, đậu bắp còn là thực phẩm bổ thận tráng dương hàng đầu.

Một nghiên cứu gần đây cho biết đậu bắp có chứa dạng glucide phức polysaccharide và các thành phần dinh dưỡng hữu ích, có thể giúp tăng cường dòng máu chảy vào vùng sinh dục, gây cương cứng. Điều này đã góp phần cải thiện sinh lý phái mạnh.