Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 22/05/2023 11:17

Ớt chuông hay còn gọi là ớt ngọt với nhiều màu sắc bắt mắt. Ít ai biết loại ớt này mang lại nhiều giá trị đối với sức khỏe.

Ớt chuông thường có vị ngọt mát tự nhiên và mùi thơm dịu nhẹ. Thành phần chủ yếu của ớt chuông là nước, chiếm tới 92%. Phần còn lại của nó là carbs và một lượng nhỏ protein cũng như chất béo có lợi cho sức khỏe. Loại ớt này cũng mang lại loạt giá trị cao đối với sức khỏe.

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Lutein và zeaxanthin là những sắc tố carotenoid bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh, giúp cải thiện thị lực và chống lại các phản ứng oxy hóa gây tổn thương cho võng mạc mắt.

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ớt chuông có tác dụng cải thiện thị lựcẢnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, zeaxanthin được tìm thấy chứa nhiều trong ớt chuông đỏ, ớt chuông cam và nhiều nhất là trong ớt chuông xanh. Theo AAO khuyến cáo, một người nên hấp thụ 2 mg zeaxanthin mỗi ngày. Bên cạnh đó, một khẩu phần ớt chuông đỏ cũng cung cấp khoảng 75% nhu cầu vitamin A cần thiết để tăng cường thị lực, giúp nhìn rõ hơn vào ban đêm và ngăn ngừa chứng quáng gà.

Giàu chất chống oxy hóa và có tác dụng chống viêm

Ớt chuông đỏ chứa nhiều chất phytochemical và carotenoid, đặc biệt là beta-carotene, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cholesterol máu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Ớt chuông có nhiều lycopene, đó là lý do tại sao màu sắc của ớt chuông rất đậm và tươi sáng. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể và ngăn chặn quá trình oxy hóa của các tế bào máu.

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, loại quả này không chỉ là nguồn cung cấp sắt dồi dào mà còn rất giàu vitamin C. Ăn ớt chuông thường xuyên sẽ tăng khả năng hấp thụ sắt cho cơ thể, từ đó giảm nguy cơ thiếu máu.

Các capsaicin trong ớt chuông có nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm cholesterol LDL "xấu", kiểm soát bệnh đái tháo đường, giảm đau và giúp giảm bớt tình trạng viêm. Ớt chuông cung cấp 3 g chất xơ mỗi cốc, có thể giúp điều chỉnh tiêu hóa và nồng độ cholesterol.

Hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống táo bón

Chất xơ trong những loại ớt ngọt này giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột. Chúng còn bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, giúp điều trị táo bón và hội chứng ruột kích thích.

Làm đẹp tóc và da

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các ớt chuông là một nguồn giàu vitamin E, được biết đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da và mái tóc nhìn trẻ trung.

Có tác dụng tốt lên hệ thần kinh

Ớt chuông cũng có chứa vitamin B6, cần thiết cho sức khỏe của hệ thần kinh và giúp tái tạo tế bào.

Ngăn ngừa ung thư

Một loại chất chống oxy hóa, được gọi là lycopene, có trong ớt chuông đỏ. Nó là một loại carotenoid giúp chống lại các gốc tự do có được từ việc tiếp xúc với chất độc tự nhiên môi trường. Lycopene cũng có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Ớt vàng và màu da cam cũng rất giàu carotenoid, mà có thể bảo vệ tim mạch.

Giúp ngủ ngon, cân bằng tâm trạng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự kết hợp của magie và vitamin B6 trong các loại ớt chuông giúp giảm lo lắng, căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B6 cũng góp phần vào quá trình sản sinh melatonin, giúp giấc ngủ có chất lượng tốt hơn và hỗ trợ cân bằng “đồng hồ sinh học” của bạn.

Đặc biệt, chúng rất hữu ích với phụ nữ trong việc giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như mệt mỏi, đau mỏi hay tâm trạng thất thường.

Mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Các chất oxy hóa trong ớt chuông cũng ngăn chặn tác động xấu của gốc tự do, giảm cholesterol xấu, tránh nguy cơ mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch và phòng chống đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại ớt này chứa ít calorie, chất béo và không có cholesterol. Ăn các loại ớt này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calorie hơn bởi khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể.

Ớt chuông đỏ không chứa capsaicin gây nóng trong người như các loại ớt khác. Chúng chỉ sinh nhiệt lượng thích hợp giúp tăng cường trao đổi chất chứ không làm tăng huyết áp hay nhịp tim.

 Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi

Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nhiều người không biết rằng ớt chuông có khả năng tuyệt vời trong việc ngăn ngừa nhiều dị tẩm bẩm sinh cho thai nhi. Thực phẩm này chứa nhiều folate, rất quan trọng cho sự phát triển thể chất và tinh thần của em bé trong bụng mẹ. Ăn ớt chuông với số lượng khuyến nghị có thể đảm bảo rằng em bé không bị nhẹ cân.

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Dứa không chỉ là loại quả giải nhiệt mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏa mà không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   ớt chuông lợi ích khi ăn ớt chuông thực phẩm ngừa ung thư

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 38 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin