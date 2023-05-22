Ớt chuông và công dụng đáng kinh ngạc đối với sức khỏe

Lutein và zeaxanthin là những sắc tố carotenoid bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh, giúp cải thiện thị lực và chống lại các phản ứng oxy hóa gây tổn thương cho võng mạc mắt.

Ớt chuông thường có vị ngọt mát tự nhiên và mùi thơm dịu nhẹ. Thành phần chủ yếu của ớt chuông là nước, chiếm tới 92%. Phần còn lại của nó là carbs và một lượng nhỏ protein cũng như chất béo có lợi cho sức khỏe . Loại ớt này cũng mang lại loạt giá trị cao đối với sức khỏe.

Ớt chuông đỏ chứa nhiều chất phytochemical và carotenoid, đặc biệt là beta-carotene, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , zeaxanthin được tìm thấy chứa nhiều trong ớt chuông đỏ, ớt chuông cam và nhiều nhất là trong ớt chuông xanh. Theo AAO khuyến cáo, một người nên hấp thụ 2 mg zeaxanthin mỗi ngày. Bên cạnh đó, một khẩu phần ớt chuông đỏ cũng cung cấp khoảng 75% nhu cầu vitamin A cần thiết để tăng cường thị lực, giúp nhìn rõ hơn vào ban đêm và ngăn ngừa chứng quáng gà.

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Giúp giảm cholesterol máu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Ớt chuông có nhiều lycopene, đó là lý do tại sao màu sắc của ớt chuông rất đậm và tươi sáng. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể và ngăn chặn quá trình oxy hóa của các tế bào máu.

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Ngoài ra, loại quả này không chỉ là nguồn cung cấp sắt dồi dào mà còn rất giàu vitamin C. Ăn ớt chuông thường xuyên sẽ tăng khả năng hấp thụ sắt cho cơ thể, từ đó giảm nguy cơ thiếu máu.

Các capsaicin trong ớt chuông có nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm cholesterol LDL "xấu", kiểm soát bệnh đái tháo đường, giảm đau và giúp giảm bớt tình trạng viêm. Ớt chuông cung cấp 3 g chất xơ mỗi cốc, có thể giúp điều chỉnh tiêu hóa và nồng độ cholesterol.

Hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống táo bón

Chất xơ trong những loại ớt ngọt này giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột. Chúng còn bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, giúp điều trị táo bón và hội chứng ruột kích thích.

Làm đẹp tóc và da



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Các ớt chuông là một nguồn giàu vitamin E, được biết đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da và mái tóc nhìn trẻ trung.

Có tác dụng tốt lên hệ thần kinh

Ớt chuông cũng có chứa vitamin B6, cần thiết cho sức khỏe của hệ thần kinh và giúp tái tạo tế bào.

Ngăn ngừa ung thư

Một loại chất chống oxy hóa, được gọi là lycopene, có trong ớt chuông đỏ. Nó là một loại carotenoid giúp chống lại các gốc tự do có được từ việc tiếp xúc với chất độc tự nhiên môi trường. Lycopene cũng có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Ớt vàng và màu da cam cũng rất giàu carotenoid, mà có thể bảo vệ tim mạch.

Giúp ngủ ngon, cân bằng tâm trạng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự kết hợp của magie và vitamin B6 trong các loại ớt chuông giúp giảm lo lắng, căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B6 cũng góp phần vào quá trình sản sinh melatonin, giúp giấc ngủ có chất lượng tốt hơn và hỗ trợ cân bằng “đồng hồ sinh học” của bạn.

Đặc biệt, chúng rất hữu ích với phụ nữ trong việc giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như mệt mỏi, đau mỏi hay tâm trạng thất thường.

Mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch



Ảnh minh họa: Internet

Các chất oxy hóa trong ớt chuông cũng ngăn chặn tác động xấu của gốc tự do, giảm cholesterol xấu, tránh nguy cơ mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch và phòng chống đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại ớt này chứa ít calorie, chất béo và không có cholesterol. Ăn các loại ớt này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calorie hơn bởi khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể.

Ớt chuông đỏ không chứa capsaicin gây nóng trong người như các loại ớt khác. Chúng chỉ sinh nhiệt lượng thích hợp giúp tăng cường trao đổi chất chứ không làm tăng huyết áp hay nhịp tim.

Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nhiều người không biết rằng ớt chuông có khả năng tuyệt vời trong việc ngăn ngừa nhiều dị tẩm bẩm sinh cho thai nhi. Thực phẩm này chứa nhiều folate, rất quan trọng cho sự phát triển thể chất và tinh thần của em bé trong bụng mẹ. Ăn ớt chuông với số lượng khuyến nghị có thể đảm bảo rằng em bé không bị nhẹ cân.