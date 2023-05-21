Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 21/05/2023 11:54

Dứa không chỉ là loại quả giải nhiệt mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏa mà không phải ai cũng biết.

Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và những hợp chất hữu ích khác, chẳng hạn như các enzym có thể bảo vệ chống viêm nhiễm và bệnh tật, vitamin C, mangan và enzym giúp hỗ trợ tiêu hóa. Dưới đây là các lợi ích cụ thể của dứa.

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chứa chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật

Chứa các chất chống ô xy hóa lành mạnh, dứa có khả năng chống lại stress ô xy hóa. Dứa chứa chất chống ô xy hóa được gọi là flavonoid và a xít phenolic. Với tác dụng lâu dài, chất chống ô xy hóa có trong dứa làm giảm nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim, theo boldsky.

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư

Ung thư là một bệnh mãn tính được đặc trưng bởi sự tăng trưởng tế bào không kiểm soát được. Sự tiến triển của nó thường liên quan đến stress, viêm mãn tính. Một số nghiên cứu lưu ý rằng dứa và các hợp chất của nó, bao gồm cả bromelain, có thể ngăn ngừa nguy cơ ung thư bằng cách giảm thiểu căng thẳng và giảm viêm. Một số nghiên cứu cho thấy bromelain cũng có thể giúp điều trị tế bào ung thư đã phát triển.

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Dứa giảm thiểu stress ô xy hóa và cũng có thể làm giảm viêm - Ảnh minh họa: Internet

Dứa giảm thiểu stress ô xy hóa và cũng có thể làm giảm viêm. Tính năng này của dứa cho thấy rằng nó đạt hiệu quả trong việc giảm nguy cơ ung thư. Bromelain, hiện diện trong dứa, cũng có khả năng chống ung thư, bao gồm ung thư vú và ung thư da, hệ thống dạ dày, ruột kết và ống mật, theo boldsky.

Hỗ trợ tiêu hóa

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ thường thấy dứa được nấu cùng với thịt và gia cầm ở các quốc gia như Brazil. Enzym bromelain trong dứa có thể giúp tiêu hóa thịt dễ dàng hơn. Bromelain có chức năng như một protease, phân hủy các phân tử protein thành axit amin và peptit nhỏ. Khi các phân tử protein bị phá vỡ, ruột non của bạn có thể dễ dàng hấp thụ chúng hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người bị suy tuyến tụy. Bromelain cũng được sử dụng rộng rãi như một chất làm mềm thịt thương mại do khả năng phá vỡ các protein cứng của thịt. Hơn nữa, dứa là một nguồn chất xơ tốt, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế viêm

Dứa đã được sử dụng trong y học cổ truyền trong nhiều thế kỷ. Chúng chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và enzyme bromelain có thể cải thiện khả năng miễn dịch và giảm viêm. Một nghiên cứu kéo dài 30 ngày ở 40 người trưởng thành bị viêm xoang mãn tính cho thấy những người dùng thực phẩm bổ sung 500 mg bromelain phục hồi nhanh hơn đáng kể so với những người trong nhóm đối chứng.

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu sơ bộ trong ống nghiệm còn phát hiện ra rằng chất bổ sung bromelain đơn lẻ và kết hợp với các hợp chất khác có thể giảm các triệu chứng của Covid-19, làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu thêm ở người là cần thiết. Bởi cả dứa và các hợp chất của nó đều không thể chữa khỏi hoặc ngăn ngừa Covid-19.

Giúp phục hồi nhanh sau phẫu thuật

Được coi là một phần của y học cổ truyền trong nhiều thế kỷ, dứa chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin và enzyme có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế viêm. Trẻ em được cho ăn dứa có nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút thấp hơn.

Giảm ho

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 6
Trong dứa có chứa chất bromelain có tác dụng giảm ho - Ảnh minh họa: Internet

Trong dứa có chứa chất bromelain có tác dụng giảm ho. Tuy đây không phải là phương pháp chữa ho phổ biến và được nhiều người dùng đến nhưng nó có thể giúp bạn giảm đau họng và ngăn chặn quá trình viêm. Ngoài ra, quá trình hydrat hóa trong dứa có thể làm dịu những cơn đau họng đang khiến bạn khó chịu.

Ngăn chặn quá trình lão hóa da

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Lão hóa là quá trình diễn tiến tự nhiên của cơ thể mà chúng ta không thể nào đi ngược lại. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế không để ảnh hưởng đến làn da của mình. Ngoài tác dụng đến sức khỏe miễn dịch, vitamin C cũng có thể giúp bảo vệ da tránh khỏi tác hại của tia cực tím bằng cách kích thích quá trình tổng hợp collagen và tăng cường khả năng chống lại tia UV. Từ đó giúp bạn có được một làn da săn chắc khỏe mạnh và không bị lão hóa dần theo năm tháng.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bromelain chứa trong dứa có khả năng tiêu diệt các phân tử có liên quan đến sự hình thành và phát triển của bệnh Alzheimer. Đây được coi là một bước tiến bố trong việc dự phòng và điều trị Alzheimer.

Giúp cho xương phát triển bền vững

Trong dứa có chứa khoáng chất mangan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa thức ăn, đông máu và giúp cho xương khớp chắc khỏe. Một cốc nước dứa có thể bao gồm nửa lượng mangan mà cơ thể cần thiết mỗi ngày. Ngoài ra, khoáng chất này cũng có trong ngũ cốc nguyên hạt, đậu lăng và hạt tiêu đen.

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