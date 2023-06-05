Chuyên gia chỉ ra 5 loại cá biển tốt nhất cho sức khỏe, ăn càng nhiều càng sống thọ

Dinh dưỡng 05/06/2023 14:13

Cá biển là thực phẩm giàu axit béo omega-3, chứa nhiều vitamin A, D, và chất béo lành mạnh. Theo nhiều nghiên cứu, nếu ăn cá thường xuyên sẽ giảm thiểu các triệu chứng trầm cảm và các vấn đề về trí nhớ, giảm nguy cơ bị đột quỵ.

Cá hồi

Tất cả các loại cá hồi đều chứa axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch. Loại cá này cũng là nguồn cung cấp vitamin D và canxi dồi dào. Nó cũng rất giàu magiê, giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Cá hồi rất giàu protein và ít calo, do đó ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp giảm cân lành mạnh.

Cá hồi đánh bắt tự nhiên có xu hướng chứa nhiều omega-3 và vitamin hơn và ít chất béo bão hòa hơn. Tuy nhiên cá hồi tự nhiên thường có số lượng ít nên cá hồi nuôi theo tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng tốt.

Chuyên gia chỉ ra 5 loại cá biển tốt nhất cho sức khỏe, ăn càng nhiều càng sống thọ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá mó

Cá mó là loại cá biển yêu thích của người dân miền Trung. Cá mó có thân dẹp, màu hồng nhạt rất bắt mắt. So với các loại cá biển khác, cá mó có lượng thịt nhiều, chất thịt ngọt và béo với hàm lượng protein và Omega 3 cao tác dụng giúp cho đôi mắt sáng khỏe, giảm cholesterol xấu. Chính vì vậy có mó có thể giúp ổn định huyết áp, giảm 36% nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

Chuyên gia chỉ ra 5 loại cá biển tốt nhất cho sức khỏe, ăn càng nhiều càng sống thọ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá thu

Cá thu có thân dài, thon, có rất ít các vây nhỏ ở quanh lưng và bụng. Cá thu thường được hun khói hoặc đóng hộp, nhưng phi lê cá thu tươi cũng có thể chế biến món nướng. Cá thu giàu hàm lượng Vitamin B12, Niacin, Selen, Magiê, Sắt và Kali.

Cá tuyết

Cá tuyết là một nguồn axit béo omega-3 và omega-6 tốt. Nó cũng giàu vitamin B12 và B6 cũng như vitamin E, A và C. Đồng thời cung cấp phốt pho, kali, selen và các khoáng chất vi lượng khác cho cơ thể. Loài cá này cũng rất nạc và ít calo, khiến nó trở thành một trong những loại cá tốt nhất để giảm cân.

Chuyên gia chỉ ra 5 loại cá biển tốt nhất cho sức khỏe, ăn càng nhiều càng sống thọ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá mòi

Khi nhắc đến các loại cá biển tốt cho sức khỏe không thể bỏ qua cá mòi. Loài cá này có thân dẹp, vẩy bạc sinh sống tại hầu hết các khu vực biển ở Việt Nam. Cá mòi tuy nhiều xương nhưng thịt có vị ngọt đậm với thành phần dinh dưỡng phong phú. Thịt cá chứa có chứa hàm lượng lớn omega 3, omega 6. Không những thế, cá mòi còn chứa rất nhiều vitamin như vitamin D, vitamin E, vitamin D12,... và các khoàng chất như kali, kẽm, sắt,...

Sử dụng cá mòi sẽ giúp làm giảm viêm, ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch do tích tụ cholesterol trong thành mạch máu đồng thời cải thiện sức khỏe não bộ và thị lực.

Chuyên gia chỉ ra 5 loại cá biển tốt nhất cho sức khỏe, ăn càng nhiều càng sống thọ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cá cơm

Cá cơm là một loại cá nhỏ, trơn, không vảy, da cá có màu đen bạc ở phần lưng còn màu trắng bạc ở phía bụng. Thịt cá chứa nhiều Vitamin A, D, E, và các Phosphatid. Cá hay được chế biến thành cá khô, rất ngon nếu rim mắm hoặc kho.

Chuyên gia chỉ ra 5 loại cá biển tốt nhất cho sức khỏe, ăn càng nhiều càng sống thọ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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