Thịt đông lạnh trong tủ đông bao lâu thì an toàn?

Chọn thực phẩm 05/06/2023 12:27

Thời gian bảo quản thịt trong tủ lạnh thường chỉ khoảng 3 đến 5 ngày. Khi được cấp đông trong tủ đông thì thời gian bảo quản sẽ lâu hơn. Vậy thịt cấp đông bảo quản được bao lâu?

Thời gian cấp đông khác nhau tùy theo loại thịt

Tùy thuộc vào loại thịt mà thời gian đông lạnh khác nhau. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: Thịt xông khói 1 tháng, xúc xích 1-2 tháng, cá hồi và cá ngừ 2-3 tháng, thịt cắt lát 3-4 tháng, thịt nấu chín 2-6 tháng, cá tuyết và cá bơn 6-8 tháng, gà miếng 9 tháng, gà nguyên con lên đến 1 năm. 

Thịt đông lạnh trong tủ đông bao lâu thì an toàn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm dễ hỏng: Bảo quản dưới 4°C

Thực phẩm dễ hỏng nên được bảo quản ở nhiệt độ ít nhất là 4°C. Ngoài ra, khi làm nóng trước khi ăn, nên ăn sau khi làm nóng ít nhất 60°C. Nhiệt độ từ 4 đến 60°C không thích hợp để bảo quản thực phẩm và là điều kiện tối ưu để vi khuẩn phát triển. Thực phẩm dễ hỏng an toàn ở nhiệt độ phòng trong tối đa 2 giờ, sau đó phải được bảo quản lạnh dưới 4°C.

Thịt đông lạnh trong tủ đông bao lâu thì an toàn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì nhiệt độ ổn định dưới -17~18°C

Có thể giữ thực phẩm trong tủ đông bao lâu? Về mặt lý thuyết, thực phẩm có thể được bảo quản an toàn ở nhiệt độ dưới -17 đến 18°C. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi nhiệt độ này được duy trì liên tục. Do tủ đông được mở và đóng nhiều lần nên nhiệt độ này không được duy trì ổn định. Giữ đông lâu dài trong trường hợp này không được khuyến khích, vì chất lượng thực phẩm giảm đi khi thời gian lưu trữ tăng lên.

Chính vì vi khuẩn mà thời hạn sử dụng bị hạn chế ngay cả ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Đặc biệt, tủ đông gia đình thường không duy trì nhiệt độ đủ thấp để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

Thịt đông lạnh trong tủ đông bao lâu thì an toàn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ghi lại ngày mua và ngày bắt đầu đông lạnh

Thực phẩm đông lạnh trong tủ đông có thể được bảo quản an toàn trong thời gian dài hơn vì vi khuẩn phát triển chậm hơn nhiều. Tuy nhiên, khó có thể vội vàng đánh giá thực phẩm có bị hỏng hay không nếu chỉ nhìn vào hình dạng, mùi, vị của thực phẩm mà không biết thực phẩm đó được cho vào tủ đông từ khi nào. Vì vậy, trước khi bảo quản trong tủ đông, cần ghi lại ngày mua thực phẩm và thời điểm bắt đầu bảo quản đông lạnh

Thịt đông lạnh trong tủ đông bao lâu thì an toàn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Nắm vững quy tắc đông lạnh thực phẩm, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sức khỏe an toàn, né xa ung thư

Nắm vững quy tắc đông lạnh thực phẩm, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sức khỏe an toàn, né xa ung thư

Trong cuộc sống bận rộn của chúng ta, việc nắm vững nghệ thuật đông lạnh thực phẩm có thể giúp chúng ta bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn.

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