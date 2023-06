30 phút cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Các mẹ được khai mở thực trạng về bữa sáng ‘đầy nhưng chưa đủ’

Những sự thật về dinh dưỡng bữa sáng mà mẹ chưa từng biết

Chuẩn bị suất ăn sáng cho con nhiều như người lớn, các mẹ luôn tin những khẩu phần này là đầy đủ, song các chuyên gia mổ xẻ thực đơn lại nhận định “đầy thôi chứ chưa đủ”. Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã tham gia khảo sát Đông Nam Á (SEANUTS II) suốt 3 năm liền và công bố nghịch lý 90:50 đứng sau ngộ nhận lâu năm này. Theo đó, hơn 90% trẻ em Việt Nam ăn sáng mỗi ngày nhưng có đến 50% trẻ chưa đáp ứng nhu cầu vi chất dinh dưỡng cần thiết.

Nghịch lý 90-50 tiết lộ: Hơn 90% trẻ em ăn sáng nhưng đến hơn 50% trẻ không đáp ứng nhu cầu vi chất dinh dưỡng cần thiết.

Những bữa sáng mẹ tưởng đủ đầy, thậm chí an tâm vì con no “chắc bụng”, song thực ra lại thiếu cân bằng 4 nhóm dinh dưỡng. TS. Nguyễn Thu Hà, Khoa Vi chất Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay, bữa sáng của trẻ thiếu protein và 8 loại vi chất dinh dưỡng khác nhau (canxi, vitamin A, B1, B12, C, D…). Đa số khẩu phần ăn dư thừa quá nhiều tinh bột, khiến trẻ hiếu động quá mức và học tập kém tập trung.

Từ góc độ chuyên môn, TS. Hà còn kể ra 4 nhóm thực phẩm nên có trong bữa sáng như thịt cá, rau củ và đặc biệt là sữa. Ngoài ra, chuyên gia chia sẻ thêm, 40% trẻ Việt uống chưa đến 4 phần sữa nhỏ mỗi tuần, chỉ bằng 20-30% mức khuyến nghị.

Nhiều năm làm tư vấn dinh dưỡng, TS. Hà cùng cộng sự luôn khuyên cha mẹ cho trẻ uống 2-3 khẩu phần sữa mỗi ngày, đặc biệt là vào bữa sáng.

Nguyễn Văn Cường, Chuyên gia dinh dưỡng FrieslandCampina Việt Nam tiết lộ thêm 3 dấu hiệu nhận biết trẻ ăn sáng thiếu chất trên lớp học, mà ba mẹ ở nhà không hề hay biết. Phụ huynh nên theo dõi kỹ với giáo viên để biết con có: mệt mỏi không rõ nguyên nhân, không tập trung học hành, kém hăng hái tham gia hoạt động hay không, từ đó có thể bổ sung thêm dinh dưỡng cho bữa sáng của con.

Phá vỡ vòng lặp thiếu dinh dưỡng cần bàn tay tiếp sức từ mẹ

Trao đổi với chuyên gia, MC Phí Linh và ThS. tâm lý trẻ em Tú Anh không giấu nổi bất ngờ khi biết đến nghịch lý 90:50, mà có thể chính con mình cũng đang phải đối mặt. Có con gái 3 tuổi vừa bắt đầu xây thói quen ăn sáng đi học, MC Phí Linh băn khoăn làm sao để xây dựng nền tảng dinh dưỡng vững chắc ngay từ đầu. Trong khi đó, hai bé nhà ThS. Tú Anh (4 và 5 tuổi) kén ăn và ăn rất ít, khiến chị “đau đầu” trong việc cho con ăn sáng lượng nhỏ mà vẫn bảo đảm đủ chất cả ngày.

ThS. Tú Anh mong con ăn đủ chất, nhưng không muốn ép con ăn nhiều hay tước đi quyền “chọn món” của các bé.

Hà chia sẻ, SEANUTS II bóc ra nhiều lớp thực trạng, song cũng là cơ sở tham khảo để đề ra các chiến lược dinh dưỡng cho quốc gia, phù hợp với “tất cả” gia đình. Trong đó, sữa tươi là một giải pháp nhanh gọn và hiệu quả. Trước đây mẹ thường cho con uống sữa bữa xế hoặc tối, nay nên thêm vào cả bữa sáng, bởi đây là thời điểm tốt nhất trong ngày để cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất trong sữa. Không chỉ giàu protein, sữa tươi còn dồi dào canxi và vitamin D tốt cho cơ xương, cùng 8 loại vitamin và khoáng chất khác.

Cường cũng thể hiện mong muốn chung tay từ góc độ chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của doanh nghiệp sữa. Nếu bữa sáng đủ chất nặng đến "nửa cân" (50g thịt cá, 100g ngũ cốc, 300g bông cải…) là bất khả thi với mẹ bận rộn và trẻ kén ăn, thì con nên ăn đơn giản theo nếp nhà bấy lâu và uống thêm sữa tươi.

