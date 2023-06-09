Nhiều thương nhân để thu được lợi nhuận lớn, nhiều cơ sở kinh doanh vô đạo đức thường sử dụng các sản phẩm kém chất lượng và thêm nhiều hóa chất phụ gia, hương liệu để cho gạo có mùi thơm quyến rũ, khiến cho người mua nhầm tưởng đó là mùi thơm tự nhiên của gạo.

Nhưng thức tế mùi hương của gạo vô cùng nhẹ, khi ngửi chỉ có mùi thơm thoang thoảng. Nhưng đối với loại gạo mùi hương nồng nàn thì bạn không nên chọn, ăn vào dễ gây ngộ độc ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Đồng thời, gạo có mùi hương còn tạo nên độ bóng mẩy cho hạt gạo, khiến cho người mua yêu thích, nhưng khi ăn thì nhạt, kém đậm vị, cơm không giàu chất dinh dưỡng .

Gạo mốc đã được tẩy trắng và tẩm sáp trên thị trường bề ngoài rất khó phát hiện, thậm chí là cho cảm giác an toàn. Tuy nhiên, việc tiêu thụ loại gạo này sẽ đe dọa đến gan của con người, bởi thực tế độc tố aflatoxin là chất gây ung thư được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận là không thể loại bỏ dù được bào mòn lớp bên ngoài hay xử lý qua nhiệt độ cao.

Trong khi đó, parafin lỏng được sử dụng để làm sáp gạo có nguồn gốc từ các sản phẩm phân đoạn của các hợp chất dầu mỏ. Nếu tiêu thụ lâu dài có thể gây khó chịu cho dạ dày và các triệu chứng như viêm dạ dày, đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Gạo bị mốc

Gạo bị mốc là do nấm Aspergillus flavus phát triển khi để gạo ở điều kiện độ ẩm cao và nó sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn bằng cách rửa nước hay nấu sôi ở nhiệt độ 100 độ C. Aspergillus flavus tạo ra độc tố aflatoxin - loại độc tố vi nấm được sản sinh một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, gạo đã mua về và không sử dụng trong thời gian dài cũng có khả năng bị nấm mốc.

Gạo khi ẩm sẽ có hiện tượng đổi từ trắng sang trắng ngà, vàng đục, sau thời gian lâu sẽ bám màu xanh của nấm mốc rất rõ, khi ngửi có mùi hôi khó chịu. Người đã ăn gạo bị mốc hay bị ngộ độc aflatoxin cấp tính sẽ có triệu chứng là buồn nôn, vàng da, đau gan, xuất huyết tiêu hóa và có thể tử vong (liều khoảng 10mg có thể gây chết người). Ăn lâu ngày có thể gây xơ gan, ung thư gan và ung thư dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Chà xát là quá trình tách lớp vỏ trấu ra khỏi hạt lúa, lau bóng là quy trình sau chà xát, khi còn một lớp cám gạo bám trên hạt gạo nên phải lau gạo bằng máy mới tróc lớp cám. Một lượng nước vừa phải sẽ được phun vào hạt gạo đủ để cám trôi ra, rồi máy sẽ lau khô lại. Gạo trắng được xay xát và lau bóng kỹ trông rất bắt mắt, khi ăn thì cơm cũng dẻo và ngon miệng hơn.

Nhiều người nghĩ rằng, những loại gạo có hạt đều, trắng bóng và có hương thơm khi nấu thành cơm sẽ tăng độ ngon, dễ ăn lại tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Chuyên gia dinh dưỡng Bệnh viện Medlatec lại cho rằng loại gạo khi được đánh bóng kỹ sẽ không còn các chất xơ, vitamin và khoáng chất mà chỉ còn lõi gạo, mặc dù lúc ăn sẽ ngon miệng nhưng sẽ đói rất nhanh, lâu dần gây nên hiện tượng thừa và tích trữ mỡ vì lượng tinh bột cao.