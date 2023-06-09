Nem chua ai cũng ăn được nhưng có 4 kiểu người ăn vào lại cực độc, khiến bệnh tình ngày một trầm trọng hơn

Dinh dưỡng 09/06/2023 15:56

Nem chua được làm từ thịt lợn, là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, những người mắc các bệnh dưới đây tuyệt đối không được ăn nem chua vì có thể nhập viện ngay lập tức.

Người bị viêm đại tràng co thắt

Viêm đại tràng co thắt là bệnh rất phổ biến, triệu chứng điển hình của bệnh là có thể bị đau ngay sau ăn, hoặc khi ăn no. Đặc biệt, người bệnh thường cảm thấy đau khi ăn một số thức ăn lạ, đồ chua, cay, lạnh…

Người bị viêm đại tràng co thắt thường đau ở vị trí vùng bụng dưới rốn, đau quặn, ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu. Khi bị viêm đại tràng, trong chế độ ăn uống nên chú trọng đến yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn các loại thực phẩm còn tươi sống như rau sống, nem chua, nem chạo, tiết canh, lòng lợn, gỏi cá.

Nem chua ai cũng ăn được nhưng có 4 kiểu người ăn vào lại cực độc, khiến bệnh tình ngày một trầm trọng hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người bị sán lá gan

Bệnh sán lá gan chủ yếu lây lan qua đường ăn uống, vì vậy chế độ ăn uống phải được quan tâm cao. Với đặc thù là thịt sống và chín sinh học chứ không phải chín bằng nhiệt, nên sự tiêu diệt các vi sinh vật ở nem chua rất khó khăn, dễ nhiễm sán lợn.

Khi sán lá gan đang phát triển trong cơ thể mà chúng ta ăn tiếp thì tăng nguy cơ lấy nhiễm sán lá gan lại càng cao.

Vì vậy để đảm bảo cho cơ thể không mắc hay điều trị sán lá gan thì cần ăn chín uống sôi, tránh ăn các loại thực phẩm có lợi cho sán lây lan vào cơ thể.

Nem chua ai cũng ăn được nhưng có 4 kiểu người ăn vào lại cực độc, khiến bệnh tình ngày một trầm trọng hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người bị bệnh gút

Bệnh gút là do lắng đọng các tinh thể urat (urat natri) hoặc tinh thể axit uric gây viêm khớp, thường gặp ở nam giới, tuổi trên 40. Bệnh thường có những đợt kịch phát, tái phát nhiều lần rồi trở thành mãn tính.

Bệnh gút là hậu quả của tăng axit uric máu, một sản phẩm chuyển hoá cuối cùng của các nhân purin (adenine và guanine) thành phần axit nhân tế bào (acxit nucleic).

Nguời bị bệnh gút ngoài thực hiện các lời khuyên dinh dưỡng hợp lý, cần hạn chế các thức ăn có nhiều Purin có thể gây tăng axit uric, đặc biệt trong các đợt bệnh cấp tính. Cần tránh ăn nem chua vì chính những chất chua làm cho axit uric tăng cường lắng đọng vào khớp cấp tính.

Phụ nữ có bầu

Phụ nữ có bầu không nên ăn thực phẩm sống, nấu chưa chín bởi các loại thực phẩm này dễ bị nhiễm khuẩn gây hại cho thai nhi. Trong trường hợp xấu có thể gây sẩy thai, thai chết lưu và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Vậy nên, nem chua, gỏi sống hay thực phẩm thịt cá chưa chín sẽ ẩn chứa nhiều nguy cơ gây bệnh bà bầu cần phải tránh để bảo vệ cho bản thân và cả thai nhi.

Nem chua ai cũng ăn được nhưng có 4 kiểu người ăn vào lại cực độc, khiến bệnh tình ngày một trầm trọng hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Rau lang rẻ bèo lại có tác dụng ngang ngửa nhân sâm, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẩy lùi bệnh tật hiệu quả

Rau lang rẻ bèo lại có tác dụng ngang ngửa nhân sâm, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẩy lùi bệnh tật hiệu quả

Theo Đông y, rau lang có tính bình, vị ngọt giúp bồi bổ cơ thể và phòng ngừa và chữa trị nhiều bệnh. 

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