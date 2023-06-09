Mùa hè ăn đủ 7 loại hoa quả này đảm bảo ngủ ngon, tròn giấc đến sáng!

Con người dành đến gần 30% thời gian trong cuộc đời cho giấc ngủ, đây là thời điểm giúp cơ thể được “sạc đầy pin” để bắt đầu cho một ngày mới. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể “chăm sóc” giấc ngủ bằng nhiều cách đơn giản như rèn luyện thể dục thể thao, thực hiện thói quen sinh hoạt lành mạnh, đúng giờ và ăn nhiều loại trái cây tốt cho giấc ngủ. Dưới đây là 7 loại quả giúp bạn có giấc ngủ ngon, hãy cùng tham khảo nhé.

Trong nghiên cứu lâm sàng năm 2013, các nhà khoa học phát hiện những tình nguyện viên khỏe mạnh sẽ tăng 266% nồng độ melatonin trong cơ thể sau khi ăn dứa thường xuyên.

Dứa là loại quả quen thuộc tại các nước nhiệt đới tốt cho giấc ngủ vì hai lý do chính. Chúng chứa nhiều melatonin, hàm lượng cao hơn anh đào. Các nghiên cứu khác cho thấy, dứa làm gia tăng đáng kể hormone gây buồn ngủ trong cơ thể.

Dứa cũng giúp tiêu hóa, ngăn ngừa chứng đau bụng vào ban đêm. Lợi ích này phần lớn đến từ bromelain, một loại enzyme quan trọng hỗ trợ điều trị táo bón, rối loạn tiêu hóa, viêm ruột và các loại bệnh viêm nhiễm khác.

Dứa là loại quả quen thuộc tại các nước nhiệt đới tốt cho giấc ngủ vì hai lý do chính - Ảnh minh họa: Internet

Kiwi

Kiwi cũng là một trong loại quả giúp ngủ ngon. Kiwi là nguồn cung của nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, gồm vitamin K, vitamin C, folate, kali và khoáng chất vi lượng, giúp quá trình tiêu hóa hiệu quả hơn.

Kiwi là loại trái cây phù hợp đối với những người bị mất ngủ thường xuyên. Trong nghiên cứu nhỏ xuất bản trên Thư viện Y tế Quốc gia, các nhà khoa học cho những người tham gia ăn hai quả kiwi một giờ trước khi đi ngủ trong vòng 4 tuần. Cuối nghiên cứu, họ ghi nhận tổng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ của các tình nguyện viên gia tăng đáng kể. Họ đi vào giấc ngủ dễ vào và ít tỉnh dậy giữa đêm hơn.

Kiwi là nguồn cung của nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, gồm vitamin K, vitamin C, folate, kali và khoáng chất vi lượng - Ảnh minh họa: Internet

Quả sung

Quả sung chứa kali, magiê, canxi và sắt, những khoáng chất này giúp lưu thông máu và co cơ, là chìa khóa để đi vào giấc ngủ. Mỗi quả sung còn chứa một số chất xơ bổ sung giúp chúng ta no lâu.

Quả sung chứa kali, magiê, canxi và sắt, những khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Quả anh đào (Cherry)

Cách tốt nhất để có một giấc ngủ ngon là tăng lượng melatonin, Michelle Dudash, RD khuyến cáo, anh đào cùng với các loại hạt và yến mạch, là nguồn cung cấp melatonin tự nhiên. Khi ăn thường xuyên, chúng có thể giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của chúng ta.

Quả anh đào (Cherry) giúp cơ thể có giấc ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cam

Dưỡng chất và vitamin có trong cam sẽ giúp bạn xua tan căng thẳng, mệt mỏi và ổn định huyết áp. Từ đó cải thiện tình trạng mất ngủ, giúp cho người dùng có giấc ngủ ngon hơn. Cam cũng là trái cây chứa hàm lượng Melatonin dồi dào, khi dung nạp cơ thể sẽ khiến bạn dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ một cách tự nhiên.

Ngoài việc sử dụng phần thịt cam để ăn thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng hương thơm từ vỏ để hỗ trợ giấc ngủ, trước khi đi ngủ hãy đặt vỏ cam ở gần vị trí bạn ngủ.

Dưỡng chất và vitamin có trong cam sẽ giúp bạn xua tan căng thẳng, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Dâu Tây

Dâu tây rất giàu vitamin và canxi, góp phần làm dịu hệ thần kinh, ngăn chặn tâm trạng hoảng loạn, đảm bảo một giấc ngủ ngon. Có thể nói, dâu tây không chỉ giúp ngủ ngon mà còn là bậc thầy trong việc kiềm chế nóng giận, bổ gan.

Để điều trị tình trạng mất ngủ, bạn có thể sử dụng dâu tây vào buổi tối, nó sẽ hỗ trợ bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, đồng thời ngủ cũng không bị thức giấc. Ngoài ra, việc dùng dâu tây còn đem lại những tác dụng tuyệt vời như ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, tốt cho tim mạch, ổn định đường huyết…

Dâu tây rất giàu vitamin và canxi, góp phần làm dịu hệ thần kinh, ngăn chặn tâm trạng hoảng loạn - Ảnh minh họa: Internet

Long Nhãn

Long nhãn được ví như “linh đan” có tác dụng bổ não, những nghiên cứu liên quan cho thấy long nhãn có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ, cận thị và cải thiện trí thông minh. Những người thường xuyên cảm thấy chóng mặt, đầy hơi, đau đầu có thể dùng long nhãn để điều trị bổ trợ.

Đối với người bị rối loạn giấc ngủ có thể ăn long nhãn vào buổi sáng và buổi tối, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.

Buổi sáng: 10 quả long nhãn, 2 quả trứng ốp la, thêm một lượng vừa phải đường trắng, ăn khi đói bụng.

Buổi tối: Trước khi đi ngủ ăn khoảng 10 quả long nhãn, giúp bồi bổ khí huyết chăm sóc và làm đẹp da, điều trị tim đập nhanh và mất ngủ, đặc biệt tốt với phụ nữ.