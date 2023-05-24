Rất nhiều người trong chúng ta thường trải qua các cơn ác mộng khác nhau ít nhất là một lần trong đời Nhiều người tin rằng đó là hiện tượng tâm linh huyền bí, tuy nhiên khoa học đã tìm ra chân lý thực sự cho vấn đề này. Những cơn ác mộng được hình thành từ thói quen hằng ngày trong sinh hoạt ăn uống của mỗi người, nếu không muốn gặp ác mộng hãy tránh xa những loại thức ăn bên dưới!

Đồng thời, caffeine là chất kích thích có thể làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến ác mộng. Tốt nhất là tránh các loại thực phẩm và đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà và chocolate trong những giờ trước khi đi ngủ.

Uống rượu, bia và thức uống có chứa nhiều cồn và caffeine thường xuyên xuyên hay thậm chí là trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến ác mộng. Rượu được phát hiện là làm tăng lượng thời gian dành cho giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), đây là giai đoạn của giấc ngủ liên quan đến giấc mơ.

Thức uống chứa cồn và caffeine gây nên những cơn ác mộng - Ảnh minh họa: Internet

Cà ri, bò kho (những thức ăn cay, nóng nhiều hương liệu)

Những thức ăn cay nóng, chứa nhiều hương liệu nếu ăn trước khi ngủ cũng tạo ác mộng. Cơ thể phải hoạt động mạnh hơn một ít để tiêu hóa loại thức ăn này. Hệ thống tiêu hóa bị ảnh hưởng liên quan đến chất lượng giấc ngủ.

Hạn chế ăn những món ăn chứa nhiều vị cay, hương liệu nồng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt chế biến

Xúc xích, salami, thịt xông khói, hot dog, thịt đóng hộp rất giàu tyramine, một loại acid amin điều chỉnh huyết áp. Chúng có thể làm hỗn loạn mô hình giấc ngủ bình thường, cũng như hệ thống thần kinh trung ương, dẫn tới những cơn ác mộng tăng lên, hoặc đau nửa đầu dai dẳng.

Tránh các loại thịt chế biến, đóng gói sẵn và ăn liền - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều đồ ngọt trước khi ngủ

Nếu muốn có một giấc mơ ngọt ngào, bạn không nên ăn đường. Thực phẩm có nhiều đường như bánh quy, sô cô la… gắn liền với những cơn ác mộng. Một nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Psychology khảo sát 396 sinh viên và phát hiện 31% có những giấc mơ tồi tệ, nếu đêm đó họ ăn bánh quy và bánh ngọt.

Thực phẩm nhiều chất béo, dạng sữa

Bản thân sữa có chứa tryptophan, chất tiền thân của hooc-môn giấc ngủ serotonin, và rất tốt cho đêm của bạn. Thế nhưng, nghiên cứu chỉ ra những sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, kẹo sữa,... lại không tốt nếu ăn trước khi ngủ hoặc ăn quá nhiều trong ngày. Nhiều người ăn phô mai trước khi ngủ và báo cáo rằng họ có những giấc mơ tồi tệ.

Các loại thực phẩm được làm từ sữa không nên ăn trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Một số lời khuyên nên và không nên trước khi ngủ để tránh gặp ác mộng

- Đừng ăn trước khi ngủ: Như đã nói, một bữa ăn quá sát giờ ngủ khiến cơ thể và não bộ không được nghỉ ngơi. Cơn đói cũng có thể khiến bạn cồn cào không ngủ được, vậy hãy chắc rằng bạn bổ sung vừa đủ lượng thực phẩm trước giấc ngủ 2-3 tiếng.

- Nằm nghiêng về bên phải: Một nghiên cứu năm 2004 phát hiện những người ngủ nằm nghiêng bên trái thường gặp ác mộng nhiều hơn người nằm nghiêng bên phải.

- Ngủ ngon và đủ giấc: Giữ một lịch trình giấc ngủ thật đều đặn mỗi ngày sẽ đưa bạn vào một lối sống lành mạnh. Tập thể dục, yoga hoặc thiền cũng sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và hạn chế những cơn ác mộng.