Những loại thực phẩm phổ biến trong nhà bếp càng dùng sẽ càng bị loãng xương

Dinh dưỡng 09/06/2023 06:49

Có nhiều loại thực phẩm, thức uống phổ biến ai cũng biết, thậm chí còn được sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, nếu dùng quá thường xuyên sẽ nhanh chóng bị loãng xương.

Chế độ ăn uống giúp xương chắc khỏe bao gồm các loại thực phẩm chứa nhiều canxi giúp tạo xương và vitamin D. Vitamin D được biết là giúp xương chắc khỏe và cũng ngăn ngừa bệnh loãng xương. Nếu xương bạn thuộc dạng không quá rắn chắc hãy né ngay những thực phẩm bên dưới! 

Thực phẩm có hàm lượng natri cao gây loãng xương

Hàm lượng natri cao trong thực phẩm có thể làm giảm hấp thu canxi và các khoáng chất khác của cơ thể… làm cho xương của chúng ta yếu đi.

Bạn càng tiêu thụ nhiều muối, bạn càng mất nhiều canxi. Do đó, ăn nhiều đồ mặn khiến chúng ta dễ mắc bệnh loãng xương hơn.

Cách tốt nhất là cắt giảm trực tiếp lượng muối ăn hàng ngày và hạn chế ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn (các thực phẩm này chứa nhiều muối). 

Những loại thực phẩm phổ biến trong nhà bếp càng dùng sẽ càng bị loãng xương - Ảnh 1
Thực phẩm chứa quá nhiều natri gây loãng xương - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều đường

Một loại thực phẩm khác có thể được gọi là 'thuốc độc' cho sức khỏe xương của chúng ta là đường.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của xương và có thể làm tăng nguy cơ gãy xương. Hơn nữa tiêu thụ đồ uống nhiều đường còn khiến cơ thể nhanh tăng cân và béo phì.... làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe xương khớp.

Khi mọi người tiêu thụ quá nhiều đường, cơ thể không thể hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng tốt cần thiết cho sức khỏe của xương.

Đồ ăn và đồ uống có caffein

Những loại thực phẩm này có thể giúp bạn tỉnh táo hơn vào buổi sáng, nhưng bạn hãy suy nghĩ lại về việc tiêu thụ chúng. Bởi caffein sẽ làm tan canxi trong xương, từ đó làm giảm độ vững chắc của xương. Trên thực tế, cứ tiêu thụ khoảng 100mg caffein, thì xương sẽ mất khoảng 6 mg canxi. Và khi caffein được kết hợp với đường thì lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến xương. Do vậy, bạn nên tuân thủ chế độ ăn dự phòng bệnh loãng xương, uống cà phê và trà đã loại bỏ caffein và hạn chế tiêu thụ đồ ăn ngọt có chứa caffein, ví dụ như chocolate.

Những loại thực phẩm phổ biến trong nhà bếp càng dùng sẽ càng bị loãng xương - Ảnh 2
Thực phẩm chứa quá nhiều đường - Ảnh minh họa: Internet

Thức uống chứa cồn 

Tiêu thụ nhiều rượu hay thức uống chứa cồn được chứng minh là có thể làm giảm mật độ xương, giảm sự hình thành xương mới làm tăng tỷ lệ gãy xương, giảm tỷ lệ bình phục gãy xương. Để giữ cho xương chắc khỏe, bạn chỉ nên tiêu thụ rượu với lượng vừa phải, tức là uống không quá 1 ly/ngày với phụ nữ và không quá 2 ly/ngày với nam giới.

Những loại thực phẩm phổ biến trong nhà bếp càng dùng sẽ càng bị loãng xương - Ảnh 3
Thức uống chứa cồn gây loãng xương nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu tây

Các loại đậu thường được biết đến như một loại thực phẩm kỳ diệu. Nhưng bạn có nghĩ rằng, càng ăn nhiều đậu, thì rất có thể bạn lại đang ngăn chặn sự hấp thu canxi của cơ thể. Đậu Ấn Độ (pinto bean), đậu hải quân (navy bean) và các loại đậu có chứa rất nhiều phytate. Phytate có thể cản trở khả năng hấp thu canxi có trong đậu của cơ thể.

Bởi vì các loại đậu rất giàu magie, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác, nên bạn chỉ nên giảm lượng đậu mà mình tiêu thụ chứ không nên cắt giảm hoàn toàn đậu. Bạn cũng có thể làm giảm lượng phytate trong đậu bằng cách ngâm đậu trong nước khoảng vài tiếng trước khi nấu và nấu đậu trong nước sạch.

Những loại thực phẩm phổ biến trong nhà bếp càng dùng sẽ càng bị loãng xương - Ảnh 4
Các loại đậu tây có thể khiến cơ thể bị loãng xương - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm gây viêm

Các loại rau củ họ cà dược, ví dụ như cà chua, nấm, ớt chuông, cà tím có thể gây viêm xương, dẫn đến loãng xương. Tuy nhiên, cũng như đậu, các loại rau củ này lại chứa rất nhiều các vitamin và chất khoáng khác tốt cho cơ thể nên bạn không cần phải tránh ăn chúng. Miễn là bạn bổ sung đủ canxi cho cơ thể (1.200mg/ngày) thì bạn vẫn có thể ăn những loại thực phẩm này và vẫn có một bộ xương chắc khỏe. 

Những loại thực phẩm phổ biến trong nhà bếp càng dùng sẽ càng bị loãng xương - Ảnh 5
Các loại rau củ họ cà khiến cơ thể bị loãng xương - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina và cải cầu vồng

Các loại rau có màu xanh như rau bina và cải cầu vồng có chứa canxi, tuy nhiên, chúng cũng chứa một chất khác, chính là oxalate. Oxalate có thể gắn với canxi và làm canxi trở nên không thích hợp để cơ thể hấp thu. Để tận hưởng được những lợi ích của các loại rau này và dự phòng được bệnh loãng xương, bạn nên cân đối các loại rau này với các loại thực phẩm có chứa canxi hấp thu được ngay.

Nếu bạn ăn rau bina, lượng oxalate trong rau bina có thể ngăn cản cơ thể hấp thu canxi trong rau bina nhưng nếu bạn ăn kèm một chút pho mát, bạn vẫn có thể hấp thu canxi từ pho mát. 

Những loại thực phẩm phổ biến trong nhà bếp càng dùng sẽ càng bị loãng xương - Ảnh 6
Hạn chế ăn cải cầu vồng tránh loãng xương nhanh - Ảnh minh họa: Internet
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