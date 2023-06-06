Uống nước rau má cho thêm thứ này vừa giải nhiệt nhanh vừa tăng collagen

Là món đồ uống quen thuộc với nhiều người vào những ngày nắng nóng, nước rau má được coi là "thần dược" giúp giải nhiệt, cực tốt cho sức khỏe . Thế nhưng ít ai biết, nước rau má kết hợp với đậu xanh sẽ còn bổ dưỡng hơn thế. Đồng thời, chúng còn giúp tăng collagen, làm đẹp da cực tốt.

Nước rau má kết hợp với đậu xanh sẽ còn đem lại thức uống bổ dưỡng hơn nhiều.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), thực tế, nước rau má đậu xanh không phải món nước giải nhiệt mới mẻ. Từ lâu, đây đã là món đồ uống quen thuộc của nhiều người sống ở những vùng nắng nóng. Xét về thành phần, rau má và đậu xanh đều có khả năng giải nhiệt, làm đẹp da rất tốt.

Cụ thể, trong Đông y, rau má có tính hàn (lạnh), tân (cay), khổ (đắng) có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu. Đông y thường sử dụng loại rau này để bồi bổ cơ thể, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, mụn nhọt, rôm sảy…

Thế nên, từ rất lâu, dân gian đã biết cách uống rau má để giải nhiệt, chữa mụn, giúp giảm mụn, làm đẹp da. Vào những ngày nắng nóng khó chịu như hiện nay, nước rau má càng được nhiều chị em yêu thích.

Cũng theo Đông y, đậu xanh có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi niệu. Trong cuốn sách của "Nam dược thần hiệu" được danh y Tuệ Tĩnh ghi nhận, đậu xanh không độc, thanh nhiệt, có thể làm sạch, làm mát nước tiểu chữa lở loét, làm sáng mắt, trị được nhiều bệnh.

Rau má và đậu xanh đều có tính chất tương tự nhau, khi kết hợp giúp tăng cường tác dụng

Trong "Bản thảo cương mục" (đời Minh) của Lý Thời Trân cũng ghi nhận nếu bị buồn bực trong người có thể sử dụng đậu xanh để giải độc rất tốt. Nhờ tính chất mát, giải độc hiệu quả, đây là một trong những loại thực phẩm làm đẹp da, trị mụn trứng cá được dân gian ưa chuộng. Dùng đậu xanh thường xuyên đem lại cho bạn làm da nhẵn mịn, đầy sức sống. Không quá khi nói đậu xanh chính là thực phẩm tăng cường collagen cực hiệu quả vào mùa hè.

Lương y Vũ Quốc Trung nhận định, cả 2 thực phẩm này đều có tính chất tương tự nhau. Khi kết hợp sẽ đem lại món đồ uống vừa giải nhiệt vừa tăng collagen. Bạn sẽ nhanh chóng có được loại nước vừa bổ dưỡng vừa đẹp da. Đặc biệt, chúng rất thích hợp để sử dụng vào những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Để làm món đồ uống này, rất đơn giản, bạn chỉ cần ép rau má lấy nước. Đậu xanh đem hấp chín rồi xay nhuyễn trong máy xay sinh tố. Trộn 2 nguyên liệu này là bạn đã có ngay món đồ uống bổ dưỡng, làm đẹp da. Nhiều người muốn bổ sung đường, sữa để món nước hấp dẫn hơn cần lưu ý liều lượng. Bổ sung quá nhiều có thể khiến đồ uống phản tác dụng.

Lưu ý uống nước rau má đậu xanh đúng cách, tránh hại sức khỏe

Mặc dù nước rau má đậu xanh rất phù hợp để uống vào những ngày này nhưng chuyên gia khuyên khi uống cần chú ý:

Mặc dù nước rau má đậu xanh rất phù hợp để uống vào những ngày này nhưng cần lưu ý dùng đúng cách.

- Người có thân nhiệt tính hàn như chân tay lạnh, thiếu lực, đau lưng, nhức chân và đi ngoài phân lỏng... không nên sử dụng. Nguyên nhân bởi, rau má và đậu xanh đều có tính hàn. Sử dụng khi cơ thể đang bị yếu lạnh sẽ làm tình trạng trở nên nặng nề.

- Người già và trẻ em không nên uống thường xuyên. Nguyên nhân bởi trong món nước có chứa đậu xanh vốn khó tiêu hóa. Nếu bạn dùng nhiều dễ bị đầy bụng khó chịu.

- Không dùng đồ uống khi bụng đói vì thực phẩm có tính hàn như rau má, đậu xanh sẽ rất hại dạ dày.

- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc có ý định mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng.

- Hạn chế ra ngoài nắng khi dùng nước rau má đậu xanh đề phòng nguy cơ say nắng tăng cao.

- Không uống thay nước lọc hàng ngày. Người khỏe mạnh bình thường cũng chỉ nên uống 1-2 ly nước rau má đậu xanh trong những ngày này.