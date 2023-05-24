Loại cỏ dại nhiều người nghĩ chỉ để 'mua vui' lại có công dụng 'thần kỳ' cho sức khỏe

Sống khỏe 24/05/2023 05:37

Một loại cỏ dại mọc rất nhiều ven đường, nhiều người lầm tưởng chỉ để ''mua vui'', ai ngờ còn có thể chữa được hàng tá bệnh.

Cây xấu hổ (hay còn được gọi là cây trinh nữ) có tên khoa học là Mimosa pudica L, thuộc họ đậu (Fabaceae), loài này có đặc điểm là các lá kép gập vào trong và cụp xuống mỗi khi bị chạm vào hoặc bị rung lắc để tự bảo vệ khỏi tổn hại, rồi mở lại vài phút sau đó. Loài cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ và Trung Mỹ, nhưng giờ là một loài cỏ dại ở vùng nhiệt đới.

Nhiều người lầm tưởng rằng loại cỏ dại này chỉ để ''mua vui'' chẳng có ích gì là một sai lầm to lớn. Có rất nhiều công dụng ''thần kỳ'' từ cây mắc cỡ ai cũng cần phải biết để có một sức khỏe tốt mà không cần tốn nhiều chi phí. 

Loại cỏ dại nhiều người nghĩ chỉ để 'mua vui' lại có công dụng 'thần kỳ' cho sức khỏe - Ảnh 1
Cây xấu hổ có công dụng ''thần kỳ'' cho sức khỏe ít ai biết đến - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cây xấu hổ 

Chữa đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay tê bại: Có thể dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác như sau: Rễ xấu hổ (thái mỏng, tẩm rượu, sao cho thơm) 30g sắc với 400ml nước còn 100ml, chia uống làm 2 lần trong ngày. 

Chữa suy nhược thần kinh, trầm cảm, mất ngủ, trằn trọc: Cành lá xấu hổ 15g, rửa sạch, cắt ngắn sao vàng, sắc uống. Hoặc phối hợp với cây nụ áo hoa tím 15g, chua me đất hoa vàng 30g, lạc tiên, mạch môn, thảo quyết minh, mỗi thứ 10g. Sắc uống ngày 1 lần. Dùng 7 - 10 ngày.

Loại cỏ dại nhiều người nghĩ chỉ để 'mua vui' lại có công dụng 'thần kỳ' cho sức khỏe - Ảnh 2
Cây xấu hổ có thể giúp chống lại trầm cảm, suy nhược thần kinh,... - Ảnh minh họa: Internet

Chống lại nọc của rắn độc: Một nghiên cứu vào năm 2001 tại đại học Ấn Độ đã ghi nhận dịch chiết từ rễ khô của cây mắc cỡ có chứa Minosa - hoạt chất có khả năng ức chế hoạt động của men Hyaluronidase và Protease (hay có trong nọc rắn độc);

Trị viêm khớp cấp tính: Người bệnh khớp sưng đau đột ngột, sốt, người mệt mỏi, ăn uống kém. Dùng bài: cây xấu hổ, cà gai leo, nam tục đoạn, rễ cỏ xước, rễ cúc tần, thổ phục linh, mỗi vị 20g. Sắc uống ngày 1 thang, sắc 3 lần uống 3 lần.

Trị tiểu buốt, tiểu dắt do bàng quang bị thấp nhiệt: cây xấu hổ, mã đề thảo, đinh lăng, dấp cá, mỗi vị 20g; chi tử, hoàng cầm, mỗi vị 12g. Sắc uống ngày 1 thang, sắc 3 lần uống 3 lần.

Trị sỏi thận: rễ cây xấu hổ, ích mẫu, kim tiền thảo, đinh lăng, thài lài tía mỗi vị 20g; cây cối xay 16g. Sắc uống ngày 1 thang, sắc 3 lần uống 3 lần. Nên uống từ 5 - 8 ngày.

Điều hòa kinh nguyệt: Các nhà nghiên cứu ở Ấn Độ cho biết cây xấu hổ có thể tác động lên chu kỳ rụng trứng bình thường;

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