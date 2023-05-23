Người Việt thường mắc 7 sai lầm khi ăn thịt bò, khiến thịt mất chất lại còn thêm bệnh vào cơ thể

Sống khỏe 23/05/2023 16:00

Không ít người nghĩ rằng thịt bò chính là ''chân ái'' của một cơ thể cần bồ bổ và ăn vô tội vạ. Có đến 7 sai lầm mà hầu như gia đình Việt nào cũng từng mắc phải khi chế biến thịt bò.

Thịt bò là thực phẩm giàu protein chất lượng cao có tác dụng duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp. Ngoài ra, thịt bò còn là nguồn cung cấp vitamin và chất khoáng đa dạng như vitamin B12, kẽm, sắt... cũng như một số hoạt chất tính sinh học (taurine, creatine...). 

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến và làm thịt bò sao cho giữa được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Hãy chú ý 7 sai lầm của mọi gia đình đều mắc phải khiến thịt bò mất chất lại làm cơ thể rước thêm nhiều bệnh tật. 

Thường xuyên ăn quá nhiều thịt bò 

Thịt bò chứa lượng sắt khá lớn, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến chất sắt bị dư thừa trong cơ thể và ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Bên cạnh đó các nhà khoa học đã cho rằng hàm lượng protein của thịt bò là rất lớn, khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều sẽ khiến chúng tích tụ trên não bộ.

Lâu dần phá vỡ tổ chức các dây thần kinh và nó có thể là nguyên nhân gây nên chứng Alzheimer ở người cao tuổi. Ngoài ra, nếu ăn thịt bò quá nhiều còn làm tăng nguy cơ bệnh ung thư đại tràng, tim mạch, bệnh giun sán giải bò, bệnh sán lá gan,...

Người Việt thường mắc 7 sai lầm khi ăn thịt bò, khiến thịt mất chất lại còn thêm bệnh vào cơ thể - Ảnh 1
Ăn thịt bò quá nhiều không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt bò vào buổi tối muộn 

Nhiều người cho rằng thịt bò không béo nên thường ăn vào bữa tối để kiểm soát cân nặng. Nhưng đây thực chất là một sai lầm cần thay đổi, bởi lượng sắt dồi dào có trong thịt bò sẽ đi vào cơ thể và "ép" gan hoạt động nhiều, trong khi gan lúc này đang có nhu cầu nghỉ ngơi. Điều này sẽ gây nhiễu đồng hồ sinh học của gan dẫn đến hậu quả lượng đường trong máu tăng bất thường. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, cơ thể sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đái tháo đường và nhiều loại bệnh mãn tính khác.

Chế biến thịt bò ở nhiệt độ quá cao 

Rất nhiều người mê mẩn món thịt bò nướng hoặc chiên kiểu beefsteak, quay trong lò vi sóng. Tuy nhiên, đây đều là những cách ăn thịt bò gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi thịt bị cháy, khét.

Khi chế biến ở nhiệt độ cao trên 200 độ C, thịt sẽ tạo ra một lượng lớn các amin dị vòng hay còn có tên hóa học là Benzopyrene. Đây là 1 trong những chất nguy hiểm, được WHO cảnh báo là tác nhân gây ung thư mạnh với cơ thể người.

Ngay cả khói khi nướng thịt cũng có thể chứa chất này, nghĩa là không cần ăn chúng ta vẫn có thể nhiễm độc. Đặc biệt, nếu nướng trên bếp than, củi còn tạo ra rất nhiều khí CO gây ung thư phổi và nhiều bệnh đường hô hấp.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chỉ cần hấp thụ 1 nanogram benzopyrene cũng có thể làm thay đổi cấu trúc, hướng và chức năng của DNA trong cơ thể con người. Nó không chỉ gây ra ung thư dạ dày, ung thư ruột mà còn thêm cả ung thư gan và ung thư phổi.

Người Việt thường mắc 7 sai lầm khi ăn thịt bò, khiến thịt mất chất lại còn thêm bệnh vào cơ thể - Ảnh 2
Không nên ăn thịt bò chế biến ở nhiệt độ cao - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp thịt bò với thủy hải sản 

Trong thịt bò chứa nhiều phốt pho rất cần cho việc hình thành xương, trong khi thủy sản lại rất giàu calci và magie. Vì thế, thịt bò và thủy hải sản không nên kết hợp với nhau vì thành phần dinh dưỡng có thể phản ứng với nhau.

Khi dùng chung 2 loại thực phẩm này với nhau sẽ tạo ra sự kết tủa muối. Dạng muối này không những cản trở hấp thu phốt pho mà còn làm giảm tốc độ hấp thu canxi.

Sử dụng thịt bò chế biến sẵn 

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta thường xuyên phải mua các loại thực phẩm chế biến sẵn, trong đó có cả thịt bò. Có rất nhiều món bò ngon được chế biến sẵn như thịt nguội, hun khói, beefsteak, nộm, sốt vang, bò khô… vô cùng tiện lợi, nhưng nên hạn chế vì rất hại cho sức khỏe.

Theo định nghĩa của WHO, thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã bị biến đổi thông qua quá trình ướp muối, sấy khô, lên men, xông khói, hoặc các quá trình xử lý khác để tăng hương vị thịt hoặc để bảo quản được lâu hơn. Do vậy, chúng chứa nhiều chất phụ gia, có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng, gây tổn thương ADN và gây ung thư.

Hạn chế ăn thịt bò tái 

Đành rằng thịt bò tái có thể ngon, ngọt, mềm hơn thịt bò chín. Nhưng đây là thói quen xấu cần phải bỏ. Bởi nguy cơ gây bệnh rất cao.

Hiện nay, việc nuôi trồng và giết mổ, vận chuyển đôi khi không được đảm bảo nên thịt rất dễ bị nhiễm khuẩn. Để đảm bảo sức khỏe, không lo sợ ký sinh trùng hoặc sán thâm nhập cơ thể, bạn nên bỏ thói quen ăn thịt bò tái hoặc chưa nấu chín. Cần thực hiện ăn chín, uống sôi, chọn kỹ, rõ nguồn gốc trước khi chế biến.

Người Việt thường mắc 7 sai lầm khi ăn thịt bò, khiến thịt mất chất lại còn thêm bệnh vào cơ thể - Ảnh 3
Không nên thường xuyên ăn thịt bò tái - Ảnh minh họa: Internet

 

Không ăn thịt bò có vết thương hở 

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm mà bạn nên kiêng ăn khi bị sẹo lồi bởi nó hoàn toàn không tốt cho quá trình làm lành sẹo. Bởi những dưỡng chất trong thịt bò dù có tốt cho sức khỏe nhưng lại làm cho vết thương bị sậm màu, khi lành sẽ gây nên sẹo lồi. Do đó, bị sẹo lồi không nên ăn gì thì đó sẽ là thịt bò và những món ăn làm từ bò như chả bò, giò bò,…

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