Những nhóm người 'đại kỵ' với bánh mì nên hạn chế ăn nếu không muốn bệnh tật chồng chất

Sống khỏe 20/05/2023 07:38

Bánh mì được xem là món ăn tiện dụng vừa ngon giá lại rẻ ai cũng thich. Tuy nhiên có đến 6 nhóm người không nên ăn bánh mì thường xuyên nếu không muốn mắc nhiều bệnh

Bánh mì được biết đến như một món ăn ''quốc dân'' được nhiều người ưa chuộng thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng loại thực phẩm này hàng ngày. Nếu thuốc 1 trong nhóm 6 người này hãy hạn chế ăn bánh mì ngay nếu không muốn mắc nhiều bệnh tật. 

Những người hay bị táo bón

Bánh mỳ chứa lượng tinh bột lớn có tính kết dính và không có chất xơ. Khi ăn nhiều, bạn có thể bị táo bón ngay lập tức. Vậy nên những người thường xuyên đi ngoài khó khăn hay đau buốt hạn chế tối đa việc ăn bánh mì thường xuyên 

Người bị bệnh tiểu đường loại 2

Người bị tiểu đường tuýp 2 không nên ăn bánh mỳ. Bởi vì, bánh mỳ có hàm lượng tinh bột lớn khiến lượng đường trong cơ thể tăng cao. Đặc biệt, bánh mỳ có hàm lượng muối quá lớn, hàm lượng dinh dưỡng thấp còn làm cho bệnh tiểu đường nặng hơn. 

Những nhóm người 'đại kỵ' với bánh mì nên hạn chế ăn nếu không muốn bệnh tật chồng chất - Ảnh 1
Người đang bị bệnh tiểu đường hạn chế ăn bánh mì - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Nhóm khoa học gia thuộc Viện nghiên cứu dược Milan (Ý) phát hiện nếu ăn nhiều ngũ cốc, đặc biệt là bánh mì, có thể làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào thận (RCC). Đây là loại ung thư phổ biến trong các loại ung thư thận.

Trên thực tế, hầu hết các loại bánh mì, đặc biệt là các loại đóng gói từ siêu thị, chứa rất nhiều muối. Đặc biệt khi ăn bánh mì dưới dạng hamburger, pizza hay sandwich có nghĩa là bạn đang nạp 1 lượng muối vượt mức vào cơ thể bạn.

Người đang mệt mỏi, stress

Bánh mì có chứa những chất như protein biến đổi gene, gây ra các triệu chứng của sự mệt mỏi liên tục và hiện tượng thừa cân. Các nhà khoa học đã từng chỉ ra rằng việc sử dụng bánh mì trắng với số lượng không giới hạn dẫn đến thiếu chất xơ trong cơ thể, gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của não bộ.

Cuộc sống hiện đại, nhiều người thường dùng bánh mì trong các bữa ăn và đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự mệt mỏi của cơ thể. 

Người bị thừa cân, béo phì

Mặc dù bánh mì gần như không có chất dinh dưỡng nhưng nó lại tiềm ẩn khả năng gây tăng cân ở những người béo phì. Chỉ với 2 lát bánh mì sandwich đã chứa xấp xỉ 400 calo. Vì vậy, nếu bạn đang muốn giảm cân, ăn kiêng thì hãy loại bánh mì ra khỏi chế độ ăn hàng ngày.

Những nhóm người 'đại kỵ' với bánh mì nên hạn chế ăn nếu không muốn bệnh tật chồng chất - Ảnh 2
Người thừa cân béo phì cần tránh xa bánh mì - Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tim, cao huyết áp

Trong bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa không cần thiết làm ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe của mình, những người có tiền sử bệnh về tim và cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn bánh mì.

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