Nếu có đủ 4 'đặc điểm' bạn tuyệt đối là người không dễ bị mắc bệnh ung thư

Sống khỏe 17/05/2023 07:13

Theo nghiên cứu cho thấy có đến 4 ''đặc điểm'' giúp người ta hạn chế được nhiều bệnh ung thư nguy hiểm.

Trên thực tế ai cũng có khả năng mắc bệnh ung thư, trong số đó đến từ việc có thói quen sinh hoạt không lành mạnh và môi trường sống. Dù việc chẩn đoán bệnh ung thư từ sớm rất quan trọng, nhưng cách tốt nhất vẫn là điều chỉnh những thói quen sống lành mạnh ngay từ ban đầu. Người sở hữu 4 ''đặc điểm'' bên dưới là người rất khó có khả năng bị ung thư

Người chăm chỉ tập thể dục trong thời gian dài

Một nghiên cứu được công bố trên "Tạp chí Ung thư Quốc tế" vào tháng 2 năm 2022 cho thấy khi mọi người kiên trì tập thể dục vài lần một tuần sẽ giúp giải phóng các phân tử chống ung thư. Các phân tử này tác động lên các tế bào bất thường, thúc đẩy quá trình sửa chữa DNA và làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư.

Người càng yêu thích thể thao, càng kiên trì tập luyện trong thời gian dài và hình thành thói quen tập luyện thì sẽ càng có ít nguy cơ mắc ung thư.

Nếu có đủ 4 'đặc điểm' bạn tuyệt đối là người không dễ bị mắc bệnh ung thư - Ảnh 1
Tập luyện thể thao chăm chỉ hạn chế ung thư - Ảnh minh họa: Internet

 

Người luôn có tinh thần tích cực

Tiếp theo chính là người luôn giữ được thái độ vui tươi và tích cực. Có một loại tính cách được gọi là tính cách ung thư, tinh thần càng tiêu cực, tâm tính xấu, cục cằn thì càng dễ mắc bệnh ung thư, lời giải thích hợp lý là tính cách xấu sẽ khiến khả năng miễn dịch của chúng ta kém đi và nguy cơ mắc bệnh ung thư sẽ cao hơn. 

Kết quả từ các nghiên cứu thí nghiệm cho thấy trầm cảm và căng thẳng (ta thường gọi là stress) có ảnh hưởng đến khả năng phát triển và lan rộng của các khối u. Chính môi trường cách ly và cô đơn làm tăng sự trầm cảm. Kết quả cho thấy khối u ở  có khuynh hướng phát triển và di căn nhiều và nhanh hơn so với lúc chúng vẫn còn ở môi trường bình thường. 

Người không thức quá 10 giờ đêm 

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Parveen Bhatti thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutch (Hoa Kỳ) đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí phụ Y học Môi trường và Nghề nghiệp của BMJ cho thấy so với những người ngủ vào ban đêm, những người làm việc vào ban đêm (được định nghĩa là: sau 8 giờ làm việc vào ban đêm, sau 6 giờ sáng hôm sau sẽ đổi ca) có mức độ tự sửa chữa tổn thương DNA rất thấp, chỉ bằng khoảng 20% so với những người ngủ vào ban đêm.

Về lâu dài, tổn thương DNA ở những người làm việc vào ban đêm sẽ ngày càng tích tụ nhiều hơn và nguy cơ mắc các bệnh như ung thư sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, đừng thức khuya nữa, ngủ sớm dậy sớm mới là điều quan trọng nhất.

Người có chế độ ăn uống lành mạnh hợp lý 

Nguy cơ mắc bệnh ung thư có mối liên hệ chặt chẽ với thói quen ăn uống của con người. Nếu cơ thể liên tục ăn phải các chất gây ung thư trong chế độ ăn hàng ngày thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, chúng ta nên chú ý đến những gì mà mình vẫn đang đưa vào cơ thể.

Trong đó nên duy trì thói quen ăn ít đi thức ăn nhiều calo và nhiều chất béo, ăn nhiều rau quả tươi, duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đồng thời, cũng hạn chế ăn một số thực phẩm như: thịt nướng, thịt chế biến sẵn: xúc xích, thịt nguội…

Nếu có đủ 4 'đặc điểm' bạn tuyệt đối là người không dễ bị mắc bệnh ung thư - Ảnh 2
Chế độ ăn uống lành mạnh hạn chế ung thư - Ảnh minh họa: Internet

 

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