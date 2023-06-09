Rau lang rẻ bèo lại có tác dụng ngang ngửa nhân sâm, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẩy lùi bệnh tật hiệu quả

Chọn thực phẩm 09/06/2023 15:14

Theo Đông y, rau lang có tính bình, vị ngọt giúp bồi bổ cơ thể và phòng ngừa và chữa trị nhiều bệnh. 

Cây rau lang được trồng phổ biến ở nước ta, có khả năng thích nghi với môi trường tốt, phát triển nhanh. Rau lang chứa nhiều thành phần dinh tốt cho cơ thể, là nguồn chứa chất chống oxy hóa tuyệt vời, giàu vitamin C, A, K, vitamin B1, B2, B3, axit folic. Rau lang còn chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn hẳn các loại rau khác. 

Rau lang rẻ bèo lại có tác dụng ngang ngửa nhân sâm, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẩy lùi bệnh tật hiệu quả - Ảnh 1
So với củ khoai lang, phần lá có nhiều vitamin B6 gấp 3 lần, vitamin C gấp 5 lần và vitamin B gấp 10 lần.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe tiêu biểu của rau lang đã được khẳng định qua các nghiên cứu: 

1. Phòng ung thư nhờ khả năng chống oxy hóa và ức chế đột biến gene

Rau lang rẻ bèo lại có tác dụng ngang ngửa nhân sâm, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẩy lùi bệnh tật hiệu quả - Ảnh 2
Ăn rau lang giúp kiểm soát gene, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển.

Ung thư xảy ra khi cơ thể có các tế bào bất thường phát triển không kiểm soát. Do đó, việc kiểm soát gene đột biến do các chất có khả năng gây ung thư tác động có thể giúp ngăn ngừa ung thư. 

Lá khoai lang là một nguồn bổ sung tốt các chất chống oxy hóa và các hợp chất chống nhiễm trùng. Một nghiên cứu đã kiểm tra tác dụng của 82 loại nước ép rau và các thành phần thực vật về khả năng tác động tới sự phân chia và nhân lên tế bào ung thư. Các nhà khoa học phát hiện khoai lang có khả năng ngăn ngừa ung thư cao.

2. Hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch

Tại châu Phi và Indonesia, rau lang còn được sử dụng làm bài thuốc truyền thống để điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Các hợp chất flavonoid và quercetin trong lá khoai lang làm giảm sự hấp thu acid béo trong ruột thông qua điều chỉnh các enzym khác nhau liên quan đến chuyển hóa lipid và sự biểu hiện của các yếu tố phiên mã liên quan đến tổng hợp chất béo trung tính và cholesterol. Quercetin còn giảm hoạt động của lipase tuyến tụy, ức chế sự hấp thu cholesterol và triglycerid thông qua chất vận chuyển cholesterol và acid béo ở biểu mô.

3. Giúp xương khỏe mạnh

Vitamin K - loại có nhiều trong rau lang, giúp giữ canxi trong xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương hông, nhất là với phụ nữ mãn kinh. 

4. Tốt cho người tiểu đường

Rau lang rẻ bèo lại có tác dụng ngang ngửa nhân sâm, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẩy lùi bệnh tật hiệu quả - Ảnh 3
Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, lá khoai lang có hợp chất chống tiểu đường, làm giảm đáng kể hàm lượng đường huyết.

Rau lang có tác dụng hỗ trợ giảm hàm lượng đường huyết trong máu, nhưng người bị tiểu đường nên ăn đọt rau non hoặc lá non, không nên ăn lá già. Trong lá non chứa nhiều dưỡng chất dinh dưỡng và tốt cho người bệnh.

5. Cải thiện thị lực và mau lành vết thương

Vitamin A trong lá khoai lang có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tăng cường thị lực, có đặc tính kháng viêm, tái tạo làn da nhờ khả năng kích thích sản xuất colagen.

6. Giúp đông máu và giảm đau bụng trong kỳ kinh

Có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp vitamin K cho cơ thể, trong đó rau lang là nguồn cung cấp dồi dào. Vitamin K là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để giúp đông máu, từ đó giúp cơ thể hồi phục vết thương nhanh cũng như là giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt.

Rau lang rẻ bèo lại có tác dụng ngang ngửa nhân sâm, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẩy lùi bệnh tật hiệu quả - Ảnh 4
Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt nên ăn rau lang để giảm đau bụng.

7. Tốt cho bệnh quáng gà

Lá rau non xào với gan gà hoặc gan lợn có thể giúp người bị quáng gà thoát khỏi tình trạng khó chịu và ngăn ngừa bệnh tái phát.

8. rau lang giải nhiệt, giải độc

Canh rau lang có tác dụng giải nhiệt và giải độc rất tốt. Ăn canh rau lang sẽ giúp bạn trải qua những buổi trưa nắng hè đơn giản và dễ dàng hơn.

Do có tác dụng giải nhiệt, ăn rau lang thường xuyên giúp chị em giảm mụn, da đẹp lên trông thấy.

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