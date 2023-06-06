7 thực phẩm cực kỳ giàu kẽm, sử dụng hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe, trẻ hóa làn da

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong các chức năng khác nhau của cơ thể, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng trưởng và phân chia tế bào, chữa lành vết thương và trao đổi chất.

Nếu cơ thể thiếu kẽm sẽ dẫn đến các tình trạng như, mất cảm giác thèm ăn, rụng tóc, chức năng hệ miễn dịch suy yếu, tiêu chảy, tổn thương da và mắt, tăng trưởng chậm ở trẻ em và chứng bất lực ở nam giới. Hơn nữa kẽm không được dự trữ lâu dài trong cơ thể để “dùng dần” do vậy cần đảm bảo chế độ ăn hàng ngày có đủ kẽm.

Việc cung cấp đầy đủ kẽm cho cơ thể không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa, giúp làn da trẻ hóa bất ngờ.

Việc bổ sung thực phẩm giàu kẽm là điều cần thiết giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe . Không những thế, kẽm còn là một nguyên tố vi lượng quan trọng cần thiết cho quá trình bình thường hóa việc trao đổi chất của tế bào, nó kích hoạt các chất chống ôxy hóa bảo vệ cấu trúc tế bào khỏi bị hư hại bởi các dạng ôxy tự do.

Sau đây là 7 loại thực phẩm giàu kẽm bạn nên cung cấp hàng ngày.

1. Măng tây

Có khoảng 0,54 mg kẽm trên 100 gam măng tây.

Măng tây là một loại rau thơm ngon và giàu chất xơ, cung cấp khoảng 0,54 mg kẽm trên 100 gam. Nó có thể được hấp, nướng hoặc rang như một món ăn phụ hoặc trong món salad.

2. Cải xoăn (cải kale)

Không chỉ chứa kẽm, cải xoăn còn giàu các loại vitamin có lợi cho sức khỏe.

Cải xoăn là một loại rau lá xanh đậm đặc chất dinh dưỡng có chứa kẽm, cùng với các hợp chất có lợi khác như vitamin A, C và K. Loại rau lá xanh này cung cấp khoảng 0,37 mg kẽm trên 100 gam.

3. Rau chân vịt (rau bina)

Có thể ăn rau chân vịt theo nhiều cách chế biến khác nhau.

Với khoảng 0,53 mg kẽm trên 100 gram, rau bina chứa một lượng kẽm tốt. Nó rất linh hoạt và có thể được kết hợp vào nhiều món ăn khác nhau, chẳng hạn như salad, súp và món xào.

4. Nấm đông cô

Ăn nấm đông cô giúp ngăn ngừa oxy hóa tế bào hiệu quả.

Những loại nấm này khá phổ biến vì giàu kẽm. Chúng không chỉ là nguồn cung cấp khoáng chất tuyệt vời này mà còn cung cấp chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác.

5. Thịt bò

Thịt bò vô cùng giàu kẽm.

Trong 100 gram thịt bò sẽ có 7 mg kẽm. Thịt đỏ luôn là một trong số những loại thịt rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bên cạnh chất sắt, thịt đỏ còn cung cấp cho bạn một lượng kẽm hằng ngày. Vì vậy, một tuần bạn có thể chế biến các món nướng, hầm… với thịt bò 2- 3 lần.

Thưởng thức thịt bò cùng một ly rượu vang sẽ giúp các nàng sở hữu làn da đẹp và ngủ ngon hơn.

6. Vừng và hạt bí đỏ

Chú ý sử dụng vừng và hạt bí một cách hợp lý để bổ sung kẽm cho cơ thể.

Trong 100 gram vừng và hạt bí đỏ có 7,4 - 7,7 mg kẽm. Ngoài ra kẽm có nhiều trong cả bí đỏ và hạt vừng, tuy nhiên những sản phẩm này chứa rất nhiều chất béo, mặc dù là chất béo lành mạnh. Bởi vậy, bạn hãy lưu ý để sử dụng điều độ.

7. Bột ca cao

Bột cacao chứ hàm lượng kẽm dồi dào.

Có 6,4 mg kẽm trong 100 gram bột ca cao. Đây là thức uống yêu thích của nhiều chị em mỗi khi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Điều quan trọng khi sử dụng bột ca cao là bạn cần lựa chọn sản phẩm có chứa 75% hàm lượng hạt ca cao trong bột.