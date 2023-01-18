Tiệc đầu năm khó thiếu món lẩu, nấu kiểu này coi chừng ung thư tìm đến, lưu ngay bí quyết 'chặn đường' độc tố đơn giản

Dinh dưỡng 18/01/2023 17:00

Lẩu chắc chắn có thể tốt cho sức khỏe, miễn là bạn chọn nguyên liệu, súp nền và nước chấm cẩn thận để tránh quá liều natri, chất béo bão hòa và carbohydrate trong bữa ăn của mình.​

Hàm lượng natri cao trong lẩu

Hàm lượng natri trong một bữa ăn lẩu thông thường vượt xa lượng muối khuyến nghị hàng ngày. Các thành phần lẩu phổ biến, chẳng hạn như cá viên, mực viên, thanh cua và thịt viên, đều là thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri, các chuyên gia từ Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) cho biết.

Tiệc đầu năm khó thiếu món lẩu, nấu kiểu này coi chừng ung thư tìm đến, lưu ngay bí quyết 'chặn đường' độc tố đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dễ dàng ăn ngấu nghiến cả chục món lẩu lâu năm được yêu thích này như lẩu cá viên, thịt viên và mực viên trong một lần ngồi tụ họp cùng gia đình và bạn bè.

Chỉ năm khẩu phần mỗi viên cá viên và mực viên sẽ sử dụng hơn một nửa lượng natri (2.000mg) và cholesterol (300mg) cho phép hàng ngày của bạn. Điều này còn chưa tính bao gồm natri trong nước dùng!

Coi chừng chất béo bão hòa trong nước lẩu

Những người yêu thích lẩu tha hồ lựa chọn khi nói đến nước dùng.

Bạn có món súp cay nổi tiếng của Trùng Khánh, súp tom yam của Thái, súp cay Tứ Xuyên, súp bụng lợn thảo dược Trung Quốc và súp kombu dashi (cho nabe Nhật Bản).

Tiệc đầu năm khó thiếu món lẩu, nấu kiểu này coi chừng ung thư tìm đến, lưu ngay bí quyết 'chặn đường' độc tố đơn giản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Món súp cơ bản vốn đã có muối, được làm đậm đà hơn bằng cách thêm những lát thịt lợn, thịt gà, thịt bò và nội tạng ướp như gan, cật lợn, lòng bò. Tất cả những thứ đó đều chứa nhiều chất béo bão hòa.

Ngay cả tương ớt được thêm vào súp đôi khi được chiên với ngô, đậu tương, ô liu hoặc dầu hạt cải.

Lời khuyên cho một nồi lẩu tốt cho sức khỏe

​Hãy tuân thủ các quy tắc sau để thưởng thức một bữa lẩu lành mạnh mà không dẫn đến chứng ợ chua, khó tiêu hay táo bón:

1. Chọn nước súp nhẹ cho món lẩu của bạn

Chọn súp trong hoặc có hương vị nhẹ như súp đậu phụ nấm và bắp cải để có một món lẩu tốt cho sức khỏe. Chỉ mua nước dùng gà hoặc rau ít natri để làm nước dùng. Và tránh uống nước lẩu quá nhiều.

2. Chọn nạc hơn mỡ

Tiệc đầu năm khó thiếu món lẩu, nấu kiểu này coi chừng ung thư tìm đến, lưu ngay bí quyết 'chặn đường' độc tố đơn giản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn cá, hải sản, thịt lợn nạc và thịt gà thay vì nội tạng như gan, ruột, lòng bò và thận lợn.

3. Hạn chế carbohydrate

Tránh thêm cơm hoặc mì vào bữa ăn lẩu. Bạn có nguy cơ nạp nhiều calo với những loại carbohydrate tinh chế này.

4. Thêm nhiều loại rau giàu chất xơ vào món lẩu của bạn

Đổ đầy nồi lẩu của bạn với cà rốt, bắp cải, rau bina, nấm, ớt, súp lơ, cải bruxen và đậu xanh.

5. Chọn nước chấm nhạt

Tiệc đầu năm khó thiếu món lẩu, nấu kiểu này coi chừng ung thư tìm đến, lưu ngay bí quyết 'chặn đường' độc tố đơn giản - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dùng các loại nước chấm nhẹ như ớt tươi cắt nhỏ với nước tương, tỏi băm nhỏ, nước sốt giấm thay vì sambal, dầu ớt, tỏi chiên giòn và nước sốt làm từ dầu.

6. Chú ý khi ăn các thực phẩm chế biến sẵn như cá viên, thịt viên, mực viên và thanh cua

Chúng chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và chất bảo quản hóa học như natri nitrit được sử dụng để giữ hương vị và màu sắc của thịt.

7. Coi chừng mức nitrit tăng trong nước dùng lẩu

Đun sôi nước lẩu liên tục trong hơn 90 phút có thể làm tăng nồng độ nitrit, vì vậy hãy đặt giới hạn thời gian.

8. Ăn chậm thôi

Tiệc đầu năm khó thiếu món lẩu, nấu kiểu này coi chừng ung thư tìm đến, lưu ngay bí quyết 'chặn đường' độc tố đơn giản - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Não mất khoảng 20 phút để ghi nhận bạn đã no, vì vậy hãy ăn chậm và nhai kỹ để tránh ăn quá nhiều.

Theo Healthxchange

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