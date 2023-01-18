Sợ đầy hơi, khó tiêu vì ăn nhiều vào ngày Tết, nhớ ngay loại trái cây này, hỗ trợ trơn tru nhu động ruột, giảm táo bón nhanh

Hầu hết mọi người đều uống một tách trà hoặc cà phê vào buổi sáng. Nhưng chuyên gia khuyên nên ăn chuối, hạnh nhân ngâm hoặc nho khô ngâm để thay thế.

Việc bạn ăn hoặc uống gì đầu tiên vào buổi sáng khi thức dậy có thực sự quan trọng không? Hầu hết các chuyên gia sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng đều cho rằng bữa ăn đầu tiên sẽ cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho cả ngày. Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu đã gợi ý rằng bữa sáng giàu chất béo và protein sẽ làm giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể và giúp bạn tránh xa cảm giác thèm ngọt không cần thiết.

Nhưng nếu bạn bắt đầu ngày mới bằng trà hoặc cà phê, thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Chuyên gia nổi tiếng thường về việc bắt đầu ngày mới với một quả chuối hoặc hạnh nhân ngâm hoặc nho khô ngâm thay vì trà hoặc cà phê. Những lợi ích của việc này được liệt kê dưới đây. "Nếu bạn đang vật lộn với tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu hoặc bạn đang thiếu năng lượng hoặc thèm ăn sau bữa ăn, bị táo bón thì hãy bắt đầu ngày mới với một quả chuối."

Ảnh minh họa: Internet Chuối dành cho tất cả những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc thèm đường sau bữa ăn. Hãy mua loại tươi, ngon. Mua ít nhất 2-3 lần một tuần và không nên mang về nhà trong túi ni lông, thay vào đó hãy sử dụng túi vải. Ảnh minh họa: Internet Một lựa chọn khác, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn là ngâm nho khô. "6-7 Nho khô ngâm, nếu bạn tự đánh giá mình là người bị đầy hơi nặng hoặc năng lượng thấp trong ngày. Hãy thường xuyên tiêu thụ nho khô. Ảnh minh họa: Internet Bạn nên bắt đầu với nho khô đen chứ không phải nho khô nâu. Tuy nhiên, nho khô màu nâu cũng có thể thay thế nếu không có nho khô màu đen. Các lý do khác khiến nho khô ngâm nước có thể là do huyết sắc tố thấp, căng ngực, đầy hơi, khó chịu, tâm trạng thất thường hoặc các vấn đề về PCOD (Bệnh buồng trứng đa nang). Lựa chọn thứ ba để uống vào buổi sáng thay vì đồ uống nóng thông thường là ngâm hạnh nhân. Hãy sử dụng 4-5 hạt nhân đã ngâm và bóc vỏ nếu bạn bị kháng insulin, tiểu đường, PCOD hoặc khả năng sinh sản thấp hoặc chất lượng giấc ngủ kém. Đối với PCOD, hãy chuyển sang dùng 6-7 quả nho khô và 1-2 sợi nghệ tây 10 ngày trước kỳ kinh. Ảnh minh họa: Internet Chuyên gia đề xuất các mẹo khác nên đi kèm với nghi thức buổi sáng của bạn: Bạn có thể uống trà hoặc cà phê sau bữa ăn này 10-15 phút.

Uống một ly nước lã rồi dùng bữa này.

Ăn món này trong vòng 20 phút sau khi thức dậy hoặc sau khi uống thuốc tuyến giáp.

Bạn có thể tập thể dục/tập yoga, v.v., 15-20 phút sau bữa ăn này.

Nếu bạn không tập thể dục, bạn có thể ăn sáng trong vòng một giờ sau bữa ăn này.

Bạn có thể uống nước mà bạn đã ngâm nho khô. Theo Indiatoday

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