Phụ nữ sau tuổi 30 muốn đẹp dáng sáng da, đừng quên bổ sung 2 loại dưỡng chất siêu cần thiết này

Dinh dưỡng 17/01/2023 18:21

Nhiều chế độ ăn kiêng và kế hoạch giảm cân theo mốt có xu hướng loại bỏ carbs và chất béo, điều đầu tiên trong kế hoạch ăn kiêng của bạn, đặc biệt là khi bạn ở độ tuổi 30. Chúng thường có xu hướng mang tiếng xấu. Nhưng có phải tất cả chất béo và tinh bột đều có hại cho bạn? Có phải chất béo và carbs chỉ làm bạn tăng cân?

Không phải tất cả các loại chất béo và carbs đều xấu. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều cần một lượng chất béo và carbs, vì chúng được biến thành nhiên liệu cho cơ thể và chúng cũng rất cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta.

​Điều gì thường xảy ra sau khi bạn bước qua tuổi 30

Phụ nữ sau tuổi 30 muốn đẹp dáng sáng da, đừng quên bổ sung 2 loại dưỡng chất siêu cần thiết này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Tanveer Aujla, Chuyên gia tư vấn sản phụ khoa cao cấp, Bệnh viện Motherhood, Noida cho biết: "Khi bước vào độ tuổi 30, cả nam giới và phụ nữ bắt đầu sản xuất ít hormone hơn. Estrogen, hormone điều chỉnh chu kỳ hàng tháng của phụ nữ, bắt đầu suy giảm. xung quanh mốc quan trọng và sau đó lặp lại ở tuổi 35. Điều này có thể dẫn đến tăng cân và ham muốn tình dục yếu hơn bình thường. Bạn thậm chí có thể bị tiền mãn kinh sớm, điều này có thể gây lo lắng và thay đổi tâm trạng. Khi đàn ông già đi, mức testosterone của họ giảm. Điều này có thể dẫn đến trong một số thay đổi không mong muốn như tăng cân, đặc biệt là vùng bụng, khó xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, trầm cảm và rối loạn chức năng tình dục."

Chuyển hóa chậm và tác động của nó

Quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cần thiết cho cơ thể bạn cũng bắt đầu suy giảm sau khi bạn bước sang tuổi 30. Quá trình trao đổi chất chậm dần này dẫn đến việc mọi người loại bỏ hoàn toàn chất béo và carbs khỏi chế độ ăn uống của họ, dẫn đến giả định rằng bạn không cần càng nhiều chất béo và carbs trong chế độ ăn uống của bạn.

Phụ nữ sau tuổi 30 muốn đẹp dáng sáng da, đừng quên bổ sung 2 loại dưỡng chất siêu cần thiết này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như vậy không hiệu quả và không bền vững về lâu dài và có thể gây bất lợi nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

​Làm thế nào mà mức độ thấp của carbs và chất béo ảnh hưởng đến bạn?

Tiêu thụ rất ít chất béo và carbs có thể khiến cơ thể bạn mất khối lượng cơ, điều này thực sự sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Những người theo chế độ ăn kiêng low-carb, đặc biệt là chế độ ăn cực kỳ ít carb, thường phàn nàn về tình trạng mệt mỏi và táo bón.

Phụ nữ sau tuổi 30 muốn đẹp dáng sáng da, đừng quên bổ sung 2 loại dưỡng chất siêu cần thiết này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chất béo như axit béo omega-3 là chất béo thiết yếu rất quan trọng cho hệ thống thần kinh trung ương hoạt động bình thường và sức khỏe của mắt. Chúng cũng bảo vệ chống lại bệnh tim bằng cách giảm mức cholesterol trong máu và viêm nhiễm.

"Cơ thể bạn không tạo ra các axit béo này, bạn chỉ có thể lấy chúng từ chế độ ăn uống của mình. Chất béo cũng giúp phục hồi vết thương và hấp thụ vitamin. Ngoài ra, chất béo trong chế độ ăn uống cần thiết để cơ thể bạn sản xuất nhiều loại hormone, bao gồm cả hormone giới tính testosterone và estrogen," Tiến sĩ Aujla nói.

Cũng đừng bỏ tập

Tiến sĩ Aujla nói: "Vì cơ thể bạn trải qua nhiều thay đổi khi bạn 30 tuổi, bạn cần tập thể dục để duy trì khối lượng cơ bắp, sức khỏe của xương và duy trì cân nặng hợp lý. Nhưng chế độ ăn cực kỳ ít carb và ít chất béo cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng của bạn hoạt động tốt trong các hoạt động thể dục, thể thao và huấn luyện, do đó gây hại nhiều hơn lợi."

​Các loại chất béo và carbs nên có

Phụ nữ sau tuổi 30 muốn đẹp dáng sáng da, đừng quên bổ sung 2 loại dưỡng chất siêu cần thiết này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ chúng ta đã hiểu lượng chất béo và carbs nhất định quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta và những tác động bất lợi của việc loại bỏ chúng hoàn toàn, hãy xem xét các loại carbs và chất béo có trong chế độ ăn uống của chúng ta.

Khi nói đến carbs, nên chọn các loại carbohydrate phức tạp như có trong yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, v.v., thay vì chọn các loại carbohydrate đơn giản. Chất béo trong chế độ ăn uống là chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng cần được đưa vào chế độ ăn uống của chúng ta. Thực phẩm giàu thực phẩm giàu omega-3 như hạt lanh, cá, dầu ô liu, quả bơ và quả óc chó cung cấp cho chúng ta chất béo không bão hòa lành mạnh và cần thiết và cần được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Bao gồm chất béo lành mạnh và carbs phức hợp với số lượng phù hợp sẽ đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, là nền tảng cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.

Theo Times of India

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