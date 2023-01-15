Có nhiều cách để giải quyết vấn đề tăng cân trong mùa đông, và một trong những giải pháp đơn giản nhất dành cho bạn chính là thức uống giải độc.

Không chỉ riêng bạn, có rất nhiều người khác có xu hướng tăng cân trong mùa đông. Đổ lỗi cho thời tiết, sự thèm ăn ngày càng tăng của chúng ta hoặc những món ăn ngon xung quanh chúng ta, thật khó để ngừng ăn uống vô độ, chứ đừng nói đến việc chống lại những cám dỗ. Thức ăn có khả năng tự nhiên làm ấm chúng ta và mang lại cho chúng ta sự thoải mái, thật khó để bỏ qua nó trong cái lạnh thấu xương này. Nhưng chỉ khi chúng ta thấy cân nặng của mình nghiêng về phía cao hơn và mỡ phát triển trên bụng, chúng ta mới hối hận về một số quyết định của mình.

Đừng băn khoăn, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề tăng cân trong mùa đông, và thức uống detox giải độc là một trong số đó. Bắt đầu ngày mới với nước detox có thể đốt cháy chất béo tích tụ ngày hôm trước và tăng cường trao đổi chất cho ngày hiện tại. Chuyên gia dinh dưỡng Ambica Dandona đã gợi ý một số lựa chọn nước giải độc tuyệt vời có thể giúp bạn giảm cân trong mùa đông càng sớm càng tốt.

1. Nước gừng bạc hà Chúng ta đều biết những lợi ích sức khỏe khác nhau mà gừng mang lại cho chúng ta, đặc biệt là vào mùa đông. Giảm cân là một trong số đó. Kết hợp nó với bạc hà và bạn sẽ có được một thức uống giảm béo sảng khoái. Thêm một mẩu gừng nhỏ vào cốc nước. Thêm một vài lá bạc hà và để yên trong vài giờ. Cố gắng uống nước này vào đầu giờ sáng. 2. Trà xanh và chanh Có lẽ bạn đang uống trà xanh ấm mỗi ngày để tiêu hóa thức ăn và hy vọng giảm cân. Tăng tốc quá trình bằng cách thêm chanh vào nó. Chanh được biết là loại bỏ chất béo dư thừa trong cơ thể và tăng cường các đặc tính giảm cân của trà xanh. 3. Nước hạt thì là Việc uống nước hạt thì là đơn giản có thể làm nên điều kỳ diệu để giảm cân nhanh chóng. Chỉ cần thêm hai thìa hạt thì là vào một cốc nước và để qua đêm. Sáng hôm sau, khi thức dậy, bạn lọc lấy nước, thêm một thìa nước cốt chanh và uống khi bụng đói. Nước giải độc này sẽ loại bỏ độc tố cùng với lượng calo dư thừa. 4. Nước hạt cỏ cà ri Chuyên gia dinh dưỡng Ambica Dandona cũng gợi ý nước hạt cỏ cà ri là thức uống giải độc lý tưởng để giảm cân. Thức uống này cũng rất tốt cho bệnh tiểu đường. Giảm cân vào mùa đông là điều bình thường và không có gì phải lo lắng. Chỉ cần thử những thức uống giải độc này để kiểm soát cân nặng của bạn một cách nhanh chóng. Theo NDTV

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? Thực hiện chế độ ăn kiêng low-carb là một cách nhanh chóng để giảm cân và nhiều người nổi tiếng sử dụng nó để giảm cân. Mặc dù đúng là loại bỏ carbs khỏi chế độ ăn uống sẽ giúp bạn đốt cháy chất béo, nhưng nó cũng có một số tác dụng phụ khó chịu.

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